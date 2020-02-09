伊朗钢和铜产量跃居世界第十位

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗工矿贸易部长拉赫马尼周四宣布，该国铜和钢的产量超过法国和意大利，位居世界第十位，创下新的纪录。

他指出，尽管美国对伊朗实施了禁令和制裁，但伊朗仍可以在伊历过去10个月中（2019年3月21日开始）创下数种工业产品的生产纪录。

最近伊朗霍拉桑（Khorasan）铁路总经理表示，从萨拉赫斯（Sarakhs）边境铁路（位于霍拉桑北部的拉扎维）到土库曼斯坦以及其他中亚国家的出口率增长了90％。

穆斯塔法·纳西里·沃雷格（Mustafa Nasiri Wareg）在接受伊通社记者采访时表示，“今年前六个月，通过萨拉赫斯（Sarakhs）铁路边境向中亚国家出口了60.6万吨货物和1万辆货车。”

他补充说：“霍拉桑·拉扎维省以53.3万吨出口货物，成为全国铁路出口的第一名。”

霍拉桑铁路公司总经理说：“霍拉桑铁路公司的Shahid Motahari站，在该地区的铁路出口中排名第一；因此，今年货物出口量已达到29.8万吨，比去年同期增长140％。”

最近，霍尔木兹工业，矿产和贸易组织主席说过，自今年年初到四月底（伊历）以来，伊朗南部的阿巴斯海关和其他办事处海关出口了价值58.3亿美金的货物。

哈利乐.咖萨米（Khalil ghasemi）表示，这笔出口货物量与去年同期相比增长了百分之八十。

出口的主要商品是矿物油及其蒸馏产品，沥青，矿物蜡，塑料材料和由这些材料制成的成品，铸铁和钢，焊接金属和灰，铜和铜制品。

他宣布称这些商品主要出口到波斯湾沿岸国家，印度，中国和泰国。

霍尔木兹工业，矿产和贸易组织主席表示，今年的出口目标是达到96亿美金。

咖萨米指出了霍尔木兹港的在出口方面的出色能力，并说：鉴于这些能力，我们正在努力增加该省的更多小港口以促进今年的出口。

此外，伊朗央行发布的报告也表明，伊朗经济重新回到稳定状态。

伊朗央行行长阿巴朵纳瑟尔·何马娣（Abdonnaser Hemmati）在报告中表示，过去几个月内，伊朗货币里亚尔对外币汇率持续稳定升值。