伊朗最高领袖外事顾问韦拉亚提：疫情从长远来看不太可能对中国经济产生负面影响

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年2月7日，伊朗最高领袖外事顾问、前外长韦拉亚提(Ali Akbar Velayati) 在接受凤凰卫视专访时表示，传染病是任何国家都可能发生的问题，国际社会有责任帮助中国政府或任何其他遭受这种传染病困扰的政府。

他说，我们已经看到，自从新冠肺炎疫情在中国发生以来，中国人民全力抗击疫情。世界卫生组织负责人赞赏中国采取了非常有价值的措施。

韦拉亚提表示，尽管中国可能还没有战胜这种病毒，但至少已经限制了它，因此它不会传播到其他地方。中国采取的健康和医疗措施展现了中国政府和人民的决心和效率，希望中国能尽快克服这种疾病。

关于对中国经济的影响，韦拉亚提说，从长远来看不太可能产生负面影响。当然从短期来看，想同中国进行经贸合作的人们会等待这种疾病被完全抑制或完全预防后，他们就会接踵而至，这是很自然的。

他说，中国与世界经贸联系停顿自然会造成损失，但是凭借中国政府和人民的能力，一定会很快弥补回来。某位美国部长声称疫情影响中国对美国经济是有利的，这种论调不仅太不人道，也充满邪恶。

韦拉亚提强调，伊中建交已近半个世纪，我们对双边关系发展感到满意。两国一直保持着高层互访，伊朗将对华关系视为战略性关系，希望两国各领域友好合作与日俱增。