伊朗中国商会会长：中国防控疫情体现了政府的执行力和民众对政府的信任

伊朗国家通讯社（IRNA）：新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府采取的一系列防控措施赢得国际社会好评。近日，伊朗中国商会会长哈利利在接受国际在线采访时表示，中国在应对此次疫情上所采取的措施是其他国家没法做到的，这体现了中国政府强有力的执行能力和中国民众对政府的信任。

2003年非典期间，伊朗中国商会会长哈利利去过中国两三次。哈利利表示，那个时候科技还没有现在发达，但北京在一周内就建造了专门用来收治非典病人的小汤山医院。这次在应对新型冠状病毒肺炎疫情上，中国采取了很多有效的措施，这是其他国家所做不到的。他表示，当他看到中国在短时间内建造了两个专门收治新冠肺炎患者的医院时，他并不觉得惊讶，这正是中国政府采取强有力措施和中国速度的体现。

哈利利说：“中国政府和民众应对疫情采取的防治措施可以说给世界提供了一个传染病防治新模式，这些措施以后会载入大学教科书，来教授如何面对病毒传染危机。此次疫情还展现了中国政府和民众之间的相互信任，在很短的时间内建造了两所医院等措施，不仅体现了政府强有力的管理能力，还体现了民众对政府的信任和配合，而这是长时间建立起来的。”

作为一个和中国打交道30多年的伊朗人，哈利利表示，他由衷希望这次疫情能够尽快过去。在新型冠状病毒肺炎疫情发生之后，哈利利随即在伊朗媒体上表示，疫情对中国的经济影响不是外界说的那么大，疫情结束后中国的经济可以很快恢复到疫情之前的水平。

哈利利说：“中国春节是消费的高峰期，毫无疑问，中国经济发展会受到疫情影响，但这些损失对于中国经济总的体量来说并不太大，我相信，几周后中国恢复全面生产，这些损失很快就会被弥补。我在中国的朋友们都不会很担心中国经济，因为我们知道中国人民勤劳能吃苦，经济损失是可以被弥补的。”

疫情发生之后，很多伊朗民众自发在社交媒体上录制“中国加油、武汉加油、伊朗人都支持你们”的短视频，为中国早日战胜疫情加油。近几天“中国加油、武汉加油”更是登上社交媒体热搜。伊朗媒体《德黑兰时报》还发表题为《在疫情面前，我们都是中国人》的评论员文章，表达对中国的支持。哈利利表示，在疫情面前，国际社会对中国的理解和支持很重要，疫情让伊中两国人民之间加深了彼此的了解。

他说道：“这次疫情牵动着所有中国人民的心，我看到伊中两国人民之间有一条友谊的纽带。这次疫情加深了彼此之间的友谊和了解，伊朗政府和民众是属于最早一批发声支持中国的，我最近还收到好几个伊朗商人询问向中国捐赠口罩的途径。患难见真情，伊朗和中国学会了在艰难时候帮助彼此，这对于两国关系未来的发展十分重要。”