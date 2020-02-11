伊朗愿进一步加强同中方在人权领域的交流合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使馆报道，2020年2月10日，中国驻伊朗大使常华会见伊最高人权委员会主管国际事务的副秘书塔夫里什。

常华介绍了中国新疆有关情况，强调涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。中国在新疆采取的反恐、去极端化措施，与世界上许多国家，包括美国的反恐、去极端化措施本质上没什么区别。新疆事务纯属中国内政，不容任何外国干涉。

他说，某些国家和势力蓄意抹黑中方反恐和去极端化举措，只会进一步暴露其在反恐问题上的双重标准，只会让中国人民进一步看清其伪善面目和险恶用心。中国政府和人民捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。利用涉疆问题挑拨中国民族关系、破坏新疆繁荣稳定、遏制中国发展壮大的图谋是绝对不可能得逞的。中伊两国在人权问题上立场相近，一贯相互支持，感谢伊方在涉疆问题上所持的公正立场。

塔夫里什赞赏中国在人权领域取得的成就，表示一些国家以人权为借口干涉别国内政的阴谋不会得逞。伊中两国一直就人权问题保持良好合作，伊方愿进一步加强同中方在人权领域的交流合作。

伊朗最高人权委员会隶属于伊司法机构，司法总监莱希兼任委员会主席。该委员会成员包括伊司法、外交、内政、文指、情报部长，总检察长，最高法院院长，国家监察组织主席，国家监狱管理组织主席，最高国家安全委员会副秘书，治安部队司令以及2名资深法学家。