鲁哈尼：美国对伊朗文明的“敌对政策”注定失败

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈尼11日在为纪念伊斯兰革命胜利41周年举行的盛大活动上发表电视讲话，表示41年来美国渴望重返伊朗伟大人民、波斯文明和伊斯兰文化，但伊朗不会屈服于美国制裁。

他说，“美国人不理解伊朗人民的伟大。美国认为它正面临41年的文明。不，美国人面对的是伊朗数千年的文明。”

鲁哈尼表示，“美国说伊朗必须回到41年前，但我们说我们不会这样做……因此，我们看到美方敌意在过去41年里以各种形式出现。”

鲁哈尼强调，“美国人希望伊朗保留君主制，而不顾伊朗人民的选择，他们希望看到伊朗出现一个“不想承担重大责任”的软弱政府，但是他们这样的愿望肯定不会实现。”

伊朗总统补充称，美国正对伊朗国家施加“巨大压力”，针对该国所有的进口、出口和基本需求，剥夺人民的耐心，逼迫伊朗政府屈服；但是因为伊朗伟大人民的支持和真主的帮助下我们国家在各领域的情况是十分不错。

“美国希望通过施加压力让伊朗政府和人民屈服，伊朗政府和人民都不会屈从于这种压力。”鲁哈尼指出，伊朗人民保持着团结一致，在苏莱马尼将军的葬礼上，伊朗人民站起来反对超级大国美国，并表达了他们的意见。

他说，“美国不能接受一个伟大国家的胜利，这个一个超级大国被赶出这片土地。”

2月11日是伊朗伊斯兰革命胜利纪念日。1979年2月1日，领导伊朗伊斯兰革命的阿亚图拉·霍梅尼（Ayatollah Khomeini）结束流亡生涯返回伊朗。十天后，亲西方的巴列维王朝被推翻，伊朗伊斯兰革命取得胜利。

2月11日当天，大规模的纪念伊斯兰革命胜利40周年集会活动在伊朗全国范围内的1000多个城市以及广大农村地区展开。在首都德黑兰，尽管下着大雪，仍有数千万群众和官员涌向伊朗伊斯兰革命的标志性建筑阿扎迪广场（Meydane Azadi）参加集会活动。

据悉，6000余名伊外记者和直播技术人员前来采访报道，其中来自100多个国家和地区的400多家媒体机构。

据伊通社驻伊朗各城市记者报道，从西南部的阿巴丹市，到东北部的马什哈德市，到处都是游行队伍。游行者手中的标语除了“美国去死”“以色列去死”“我们将踏平美国”外，还有“美国41年的挑战，41年的失败”。