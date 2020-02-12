中媒：伊朗民众举行伊斯兰革命41周年庆祝活动，高喊反美口号

伊朗国家通讯社（IRNA）：澎湃新闻网就昨日在伊朗全国庆伊斯兰革命41周年写道，2月11日，在美伊紧张关系进一步升级的背景下，数万名伊朗人走上街头，纪念伊朗伊斯兰革命41周年。

据法国24电视台11日报道，伊朗国家电视台播放了德黑兰、马什哈德、阿瓦士和克尔曼等多个城市的集会画面，人们手持 “美国去死”、“我们将抵抗到底”的标语，并高喊着同样的口号。

伊朗媒体报道称，伊斯兰革命周年纪念报道还包括播放伊朗导弹发射和地下导弹储存设施的资料影像。

伊朗的官员在国家电视台发表讲话称，“国家和地区的安全取决于我们是否团结，参加这一集会是这种团结的象征。”

法国24电视台报道称，预计上个月被美国刺杀身亡的伊朗伊斯兰革命卫队高级军事指挥官苏莱曼尼的女儿泽纳布苏莱曼尼将在德黑兰的阿扎迪广场发表讲话，随后总统鲁哈尼也将发表讲话。

今年的伊斯兰革命周年纪念活动恰好在一场关键的议会选举之前。2月21日，伊朗将进行每四年一度的议会选举。由于美国退出伊核协议，温和派鲁哈尼的政府承受着保守派的巨大压力，分析认为此届议会选举中温和派和改革派将失去大多数席位，伊朗政坛将趋向保守化。

1979年初，伊朗巴列维王朝最后一任国王巴列维二世在民间抗议声中出走，宗教领袖霍梅尼结束14年的流亡，在万众欢呼中返回德黑兰。当年2月11日，巴列维王朝彻底瓦解，让位于伊朗伊斯兰共和国。这场伊朗伊斯兰革命对地缘政治格局的深远影响一直延续至今。