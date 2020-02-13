伊朗卫生部宣布全国仍未有新冠肺炎感染病例

伊朗国家通讯社（IRNA）：卡亚诺什·贾汉普尔（Kianoush Jahanpour）在接受伊通社（IRNA）记者采访时补充道， 一些媒体，比如知名媒体已经公布了关于新冠肺炎导致的可疑病例或致死的谣言，这是不正确的，我们不希望有知信度的媒体再次发布类似谣言。

他说，从武汉返回的伊朗学生的新型冠状病毒肺炎检测结果为阴性，到目前为止（星期三上午），伊朗人和外国人均没有新型冠状病毒病例。当然，由于此病毒潜伏期为14天，因此从中国武汉回来的伊朗学生在未来一周仍是隔离状态。

卫生部公共关系和信息中心主任补充说，根据控制新型冠状病毒的协议和指令，以及卫生部传染病管理中心的意见，对这些学生进行了重复测试，但现在这些学生状态都很好，没有此疾病症状。

贾汉普尔（Jahanpour）说，虽然，中国的新冠肺炎患者人数和死亡人数还在增加，甚至有24个国家也出现了这种病毒，但世界卫生组织的警戒等级没有改变，因此，卫生部的控制措施，包括边境管制，像过去一样，仍在执行中。

他说，除了间接的中国旅客，现在还对进入该国边界的所有伊朗人和外国旅客都要进行疾病监测，而且该国边界的红外热成像仪数量也有所增加。

卫生部信息中心负责人就流感疫情的最新情况也表示，甲型H1N1流感病毒的爆发和疫情已经减少，但由于季节气候寒冷，流感病例仍在全国范围内出现，大多数病例为症状较轻的乙型流感， 但是无论如何，所有人都应遵守个人卫生原则，尤其是在打喷嚏和咳嗽时，应避免将呼吸道的分泌物传播给他人，与此同时，勤洗手对于所有的人来说都是必要的。

他宣布了国家的紧急警报，以及时帮助北部由于降雪和暴风雪而遇难的人。