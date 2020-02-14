伊朗第三季度GDP排除石油因素后增长

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗国家统计中心公布数据显示，伊朗本财年第三季度(2019年9月23日至12月21日)国内生产总值(GDP)排除石油因素后增长了0.9%，但是总体上(包含石油因素)下降了1.7%。其中，农业领域增速为-1.4%，工矿业为-1.9%，服务业为-0.7%。

前三个季度总体GDP增长率为-7.6%，排除石油因素后为零增长(0%)。其中，农业领域增速为3.2%，工矿业为-16.6%，服务业为-0.2%。

伊朗议会研究中心预测本财年全年GDP增速在排除石油因素后为1.8%。其中：农业领域为5.5%，工业为1.5%，矿业为7.5%，水电气领域为10%，建筑业为14.5%，服务业为-1.5%。该智库认为，虽然全年GDP增速肯定为负，但是非石油经济的表现会优于上财年。

最近伊朗央行行长报告宣布，过去几个月内，伊朗货币里亚尔对外币汇率持续稳定升值。

伊朗央行发布的报告表明，伊朗经济重新回到稳定状态。

伊朗央行行长阿巴朵纳瑟尔·何马娣（Abdonnaser Hemmati）在报告中表示，尽管数据持续改善，但伊朗经济仍面临一些问题，央行现在重点关注如何向生产领域注入金融资源。，

在经历了一年的动荡之后，伊朗经济的几个主要指标：汇率、通胀、流动性等都显示出逐渐改善的迹象。

在汇率方面，行长表示里亚尔已经恢复了40%的价值，他重申了保持汇率稳定的重要性和必要性，强调央行现在更关心的是汇率的稳定而不是进一步调整汇率，急剧的汇率波动不符合经济利益，会使制造商难以了解实际情况和预见未来。央行通过平衡供需机制来干预外汇市场，目前工作的重点是控制投机性需求，抑制资本外逃，并通过促进非石油出口和迫使出口商将收入汇回国内来增加外汇供应。