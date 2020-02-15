伊朗《德黑兰时报》主编：中国抗击疫情措施体现了政府全面管理能力 “中国速度”名不虚传

伊朗国家通讯社（IRNA）：自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，中国政府所采取的一些防疫措施赢得了国际社会的点赞和好评。伊朗《德黑兰时报》主编穆罕默德·佳德里在接受中央广播电视总台记者采访时表示中国采取的应对措施展现了政府应急机制和全面管理能力，“中国速度”名不虚传。

伊朗《德黑兰时报》主编穆罕默德·佳德里在接受采访时，首先肯定了中国应对疫情的防治措施，“中国政府从一开始就正确预见到了此次危机的严重性，利用一切资源抗击疫情传播，让感染者在最快的时间内得到治疗。我认为，面对如此传播能力强的病毒，中国政府的反应力和控制力都是值得称赞的。我们看到在短短数日，中国就在武汉建立并投入使用了两家新冠肺炎的专门收治医院。这些措施展现了中国政府的应急机制和全面管理能力，“中国速度”名不虚传。”

此外，佳德里对中国经济的发展也持乐观态度，他认为长期来看凭借中国政府和人民的努力，再加上友好国家的支持，经济损失一定会弥补回来，“虽说疫情产生的中短期影响不可忽视，但紧要时刻人命关天，经济的损失只是暂时的，之后很快会弥补。再加上友好国家都会努力支持中国，帮助中国渡过难关。历史证明，中国人民和中国政府拥有强大应对困难的能力，这次我们也有信心中国能够尽快战胜疫情。”

疫情发生之后，伊朗从官方到民间频频为中国呐喊加油，还多次为中国送来医疗物资，提供实实在在的帮助。日前，《德黑兰时报》头版发表了题为《我们都是中国人！》的社评，引起了不小的反响。佳德里表示这篇文章就是想表达无论顺境逆境，伊朗始终和中国站在一起，相互帮助，协手前行，共同应对这次危机，使得中国人民的担忧能够尽快解除。

另外，作为一位资深媒体人，佳德里认为在面对重大疫情时，媒体要肩负起自己的责任，他表示某些西方媒体利用这次机会诋毁中国是违背媒体道德的行为，要坚决抵制。