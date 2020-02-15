半岛电视台：特朗普杀害苏莱曼尼的理由自相矛盾

伊朗国家通讯社（IRNA）：据半岛电视台报道，根据相关法律，美国政府为这场1月2日发生在巴格达机场附近的击毙苏莱曼尼的袭击，向国会提交了不涉密的理由说明。这场袭击及此后发生的事情，引起了伊朗方面的强烈反应，以及爆发更大范围的冲突的担忧。

美国政府在提交给国会的报告中指出，“总统下令实施这场行动，是为了报复伊朗及其支持的民兵组织在过去的几个月中，针对美国在中东地区的部队与利益所实施的一系列升级。”

在特朗普实施这项行动之后，美国参议院罕见地以共和、民主两党的共同支持，通过了一项法案，以限制总统对伊朗发动战争的权限。在这项法案通过的次日，美国众议院外交事务委员会便就此发布了一项备忘录。

美国政府在报告中指出，这场袭击的目的是保护美国军人、威慑伊朗、削弱受伊朗支持的民兵组织发动袭击的能力，并“结束伊朗在袭击中的战略升级”。

这份报告还提到，美国宪法赋予了总统动用军队保护国家免受迫在眉睫的威胁或攻击的权力。报告还补充称，特朗普此举的法律依据还包括2002年美国国会在伊拉克战争中通过的授权总统使用军事力量法案。

自相矛盾

美国众议院外交事务委员会主席埃利奥特·恩格尔表示，这项备忘录与特朗普此前的声明互相矛盾。特朗普曾在此前的声明中表示，这场袭击阻止了针对美国的迫在眉睫的攻击。恩格尔还补充道，议员们需要更多的答案。

恩格尔在一份声明中指出，“我们希望得到答案与证词，因此，我期待国务卿迈克·蓬佩奥在本月底举行的公开会议上向委员会提供证词，说明其针对伊朗和伊拉克的政策，其中包括针对苏莱曼尼实施的袭击。”

据该委员会的一名工作人员证实，蓬佩奥已经同意在2月28日召开的会议中提供证词。

对此，白宫或国务院均没有回应置评请求。此前，蓬佩奥已经两度拒绝了该委员会提出的在公开会议上讨论伊朗政策的要求。