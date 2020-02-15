伊朗外长：向美基地发射导弹是个“明确的信息” 美国不能欺负伊朗的伟大人民

伊朗国家通讯社（IRNA）：他说，“不幸的是，基于错误信息、基于无知和傲慢，美国采取的路线将该地区推到了悬崖边缘。..我们当时非常接近一场战争。”

特朗普为刺杀索莱马尼辩护，称后者对美国在海外的资产构成了威胁。伊朗迅速对法外处决其最高将领做出回应，向驻伊美军的两处军事设施发射了弹道导弹。尽管没有美国人员受伤的报道，美国国防部随后开始声称大约有100名士兵在袭击中遭受了所谓的“创伤性脑损伤”。扎里夫指出，向美国在伊拉克的基地发射导弹是为了发出一个“明确的信息”。

扎里夫说，“我们想向美国表明，他们不能欺负伊朗的伟大人民。针对伊朗的行动将会产生影响，但目的不是要杀死任何人。这样做的目的是向美国发出一个信息，一个非常明确的信息，那就是如果他们杀害伊朗人，我们将予以反击。

扎里夫对美国全国广播公司指出，索莱马尼今年1月访问巴格达时遭遇不幸，当时他正试图缓解紧张局势，并说服伊拉克民兵，在2019年12月底袭击美国驻巴格达大使馆后不要采取进一步的军事行动。

扎里夫说，索莱马尼的工作是“遏制人们参与针对任何人的实际军事行动”。“这是他的工作。他试图控制局势”。

扎里夫详细指出，美国国务卿蓬佩奥在今年1月危机最严重的时候，给伊朗写了一封“极其不恰当的信”，并称这封邮件包含“威胁”。但这位德黑兰外交官谨慎地拒绝透露信的内容。

1月8日，在德黑兰对其高级将领遭暗杀的报复行动中，一名伊朗机枪手在德黑兰郊外意外击落了一架悬挂乌克兰国旗的波音737客机，机上176人全部遇难。伊朗承认了这一错误，并声称误将这架飞机当成了来袭的巡航导弹。大多数乘客是伊朗人或加拿大人，他们飞往多伦多，中途在基辅停留。

扎里夫对美国全国广播公司说，德黑兰目前没有足够的资源来破译被击落的波音737客机上的黑匣子。他还说，德黑兰要求美国和其他西方国家提供援助。

扎里夫告诉记者，“我们请求帮助，为什么美国没有帮助我们?这是一个人道主义问题。为什么他们不给我们软件?为什么他们不给我们专业知识?...仍有许多未知数。这就是为什么我们比任何人都想知道黑匣子里有什么，知道到底发生了什么”。他还说，德黑兰“不会在没有所有相关方在场的情况下接触黑匣子”。

扎里夫承认，华盛顿和德黑兰之间的关系急剧恶化，并回忆了他与奥巴马政府沟通的经验。

“过去不是这样的……扎里夫对美国全国广播公司(NBC)新闻频道(NBC News)表示，他指责特朗普政府引发了一场危机，而这场危机显然是按照总统的意愿引发的。

“美国在错误的时间、错误的地点发动了袭击，这就是后果。我们不能控制后果，美国也不能。我的意思是，人们应该对他们行为的后果负责，我认为发起这一行动的人应该让步。”