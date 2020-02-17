伊朗总统记者会——伊方对中国爆发新冠肺炎疫情感到非常难过 美国已不是世界老大

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统鲁哈桑·哈尼(Hassan Ruhani)周日下午在其第十四次国内外记者招待会上表示， 尽管今年国家的形势与去年相比更加艰难，但所有指标都显示，我们已经克服了来自美国的极限施压。今天，美国人无疑得出了这样的结论，他们选择的途径是不正确的，并没有对伊朗人产生影响。

我们永远不会在弱势的情况下坐到谈判桌前

鲁哈尼继续说，美方的这些制裁将是无济于事的，对于我们的敌人也是一样的。原来他们认为他们可以用极限施压敌对伊朗伟大人民，强势把我们逼迫到谈判桌前，但这绝对是不可能的。

伊朗总统说，美国的终极目标是，通过极限施压使我们陷入困境和绝望，然后在极其艰难的情况下把我们逼迫到谈判桌上，这些是不可能得逞的。我们已经用自己的权利、能力和尊严向世界表明了我们的立场，将来也是一样的。但是任何时候，我们都不会在谈判桌上妥协。

一位美国自媒体记者向鲁哈尼提问，您是否相信华盛顿的领导人换届会影响对伊的政策？您觉得美国下一届总统将出自哪个政党？

鲁哈尼回答说，对我们来说，重要的是，美国和白宫当局应该改变他们的想法，选举出有利于美国人民和该地区人民的领导人。我对现在的任何候选人或政党都没有特殊意见。最重要的是，美国选举应该出在白宫带领大家走正确道路的领导人。

他强调，美国必须忘记单边主义，并忘记自己是世界的老大，如果美国遵循这两个原则，这对所有的国家和政府都是有利的。

鲁哈尼重申了在核协议框架下对于英法德触发伊核协议争端解决机制的可能性，并说，因为伊朗在国际平台上的逻辑和立场，未来几周甚至数月内欧洲将不会进行争端解决机制，而我们将在原子能机构的监督下继续我们的核活动。

伊朗总统鲁哈尼在记者会上回答凤凰卫视记者提问时表示，伊方对中国爆发新冠肺炎疫情感到非常难过，中国人民正在全力以赴抗击疫情。中国政府对中国人民和世界人民的健康担起了责任。中方及时向世界通报疫情，并仍在不断努力克服困难。其他国家政府也在努力与这种病毒作斗争，每个政府都负有责任。这场疫情发生中国，也或多或少地发生在其他国家，我们必须互相帮助，这样才能克服它。

鲁哈尼说，伊中关系一直非常友好，在伊朗人民遭受严厉制裁和压力的这段时间里，中方同伊保持着友谊和良好关系。我们致力于在各领域与中国发展关系，特别是在维护核协议等方面。伊方愿不断巩固和发展对华友好关系。