伊卫生部长助理称在抗击新冠疫情过程中，中国政府获得了国际社会的普遍认可

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗消息，2020年2月16日，中国驻伊朗大使常华与伊卫生部主管国际事务的部长助理阿萨迪拉里、伊疾控中心负责人等官员举行会晤，驻伊使馆经商处负责人邬沛民参赞出席。

常华表示，新冠肺炎疫情发生后，中国政府第一时间建立举国体制，汇集全国资源，采取了最全面、最严格、最彻底的措施迎击疫情，其中很多措施都超出了国际卫生条例的要求和世界卫生组织的建议。经过艰苦努力，疫情总体上得到了控制。湖北以外地区确诊病例数量连续12天下降，治愈人数快速上升，已经有8000多位患者康复出院。这些事实和数据充分说明，中国采取的果断措施是正确和有效的，这次疫情总体上也是可控和可治的。

他说，正如习近平主席指出，我们完全有信心、有能力、也有把握早日战胜疫情。作为一个负责任大国，中国从一开始就采取公开、透明的态度，及时向国际社会通报疫情信息，开展国际合作，努力阻止疫情在全球扩散。截止到现在，在中国境外的确诊病例数量不到总数的1%。中国不仅全力维护了本国人民的生命安全和身体健康，也为全球公共卫生安全做出了贡献，付出了牺牲。世卫组织多次高度赞赏中国的负责任态度，充分肯定中国采取的果断措施，对中国战胜疫情充满信心。

常华表示，病毒今天可能发生在这个国家，明天也许发生在另一个国家，因此，公共卫生安全是国际社会的共同挑战，需要国际社会共同面对。近来，伊朗政府和普通民众通过不同方式对中国表示慰问和支持，并提供了医疗物资援助。对于这些善意，我们表示衷心感谢。

阿萨迪拉里表示，在抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情过程中，中国政府以负责任、透明的态度及时果断应对疫情，不仅制止了疫情在国内恶化，更阻止疫情向国际蔓延，获得了国际社会的普遍认可，相信中国政府和人民一定能克服当前困难。伊方希望加强同中方在医疗卫生领域的友好合作，促进两国全面战略伙伴关系发展。

据悉，双方还就新冠肺炎疫情防控等问题交换了意见。伊方官员再次确认，到目前为止，伊境内未出现新冠肺炎病例。