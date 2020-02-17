中国主张五核国合作维护《不扩散核武器条约》机制

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年2月12日至13日，五核国合作机制第九次年度正式会议在英国伦敦举行。英国外交部安全司司长德鲁主持会议，美国国务院助理国务卿福特、俄罗斯外交部军控司副司长列昂季耶夫、法国外交部战略安全与裁军司司长贝赫托洛蒂参加。中国外交部军控司司长傅聪率团出席。

傅聪表示，《不扩散核武器条约》（NPT）是国际核裁军与核不扩散体系的基石，是战后国际安全体系的重要组成部分。当前大国竞争加剧，美俄核裁军进程倒退，新兴科技军事化运用加速发展，损害全球战略稳定。同时，一些国家单边主义盛行，导致地区核热点延宕难决，和平利用核能领域政治化倾向突出，干扰正常国际合作。受此影响，NPT机制面临严峻挑战。

傅聪强调，五核国作为NPT法定核武器国家，有责任加强协调合作，推动条约十审会取得成功。一是恪守多边主义，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，寻求共同和普遍安全；二是加强核政策对话，合作减少核风险，在战略能力建设和部署上保持克制，维护现有国际军控体系，规范新科技军事化运用，维护全球战略稳定。三是维护核裁军国际共识，推动地区核热点政治外交解决，打造和平利用核能合作亮点，加强NPT机制。四是坚持团结合作，尊重彼此关切，维护共同利益。

会上，针对中美俄三边军控谈判问题，傅聪强调，中方核力量与美俄完全不在一个量级，要求中方参与三边军控谈判既不公平也不合理。美俄作为拥有最大核武库的国家，应切实履行核裁军特殊责任，实现新START条约延期，并进一步大幅削减核武器，为其他核武器国家加入核裁军谈判创造条件。如美真的有意讨论战略安全问题，完全可利用五核国机制开展讨论。

五核国机制是中、美、俄、英、法在NPT审议进程中形成的协调机制，旨在就战略安全问题保持沟通，推动国际核军控进程。此次会议重点讨论了当前国际战略安全形势以及五核国合作，为将于今年举行的NPT第十次审议大会做准备。五核国团长并与条约十审会主席团、学术机构及广大无核武器国家开展交流。最后，五国形成下步工作规划，同意继续就核政策与核战略、减少战略风险等问题开展交流合作。