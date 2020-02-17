《人民日报》点赞伊朗“咖啡小哥”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据《人民日报》公众号，全文如下：

武汉光谷Wakanda轻饮咖啡店

本已放假歇业

但是

为了一群特殊的客户

店里7位年轻咖啡师

做了一个大胆的决定

让咖啡也“逆行”

湖北省中医院的一群医生护士

是Wakanda的常客

为了他们在这个特殊时期

仍能喝上香浓的咖啡

Wakanda

重新开张了

伊朗籍咖啡师西纳

两次接到伊朗驻华大使馆通知

有专机接伊朗公民回国

伙伴们再三劝他先回去

西纳拒绝了

他想和伙伴们一起

继续为白衣天使冲咖啡

疲劳、紧张

让医护人员对咖啡的需求量也在上升

咖啡师们决定分成两班

上午4人，出300杯

下午3人，出200杯

担心运送中咖啡变冷

他们将打奶的温度调整到80℃

“就是想让前线医护人员

喝到一杯热的、专业的咖啡”

咖啡店老板田亚珍说

从1月26日到2月14日

20天

他们为一线医护人员

免费提供咖啡数量

7850杯

每一个咖啡杯上

他们都亲手写下：

“武汉加油”“向您致敬”“有您真好”

……

医护人员

不再仅是他们的用户

咖啡师们

送去温暖

收获感激



咖啡师们说

准备不计成本

坚持

送到疫情结束那一天

Wakanda团队的故事

在朋友圈里慢慢传开

供应商与网友们

自发给他们捐资捐物

他们决定

等疫情结束后

成立武汉医护人员专享的

“武汉拿铁基金”

捐赠给奋战在抗疫一线的医护人员

并附上捐款名单

网友们说

“你们的善意

日复一日的默默付出

是这个社会的光和温暖”

他们却说

“这世上可能确实没有超级英雄

不过是有一分热

发一分光

萤火汇聚成星河”

有一次

当咖啡师们把咖啡转交给医护人员

医护人员们突然齐刷刷地

向咖啡师们深深鞠躬！

近日，网友们得知了咖啡店的善举

也纷纷通过手机App进行“云买单”

实力应援这样的爱心举动

请医护人员喝咖啡

还有网友表示

等疫情结束，要去咖啡店打卡

“等到春暖花开、樱花绽放的时候

再来店里亲口品尝

那味道一定香醇甘甜！”