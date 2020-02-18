第一次出国去哪玩？这个免签国家考虑一下，疫情结束可出发

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——小马说旅行，分享了他最近去伊朗中南部古城巴姆旅游的经历。全文如下：

一个人出国游的话，我个人觉得首选地就是亚洲或者签证比较方便的国家，因此小马比较推荐去伊朗。虽然目前不能出去，但是相信疫情很快就会结束，之后大家就可以去咯！

当然非常感谢，伊朗最近慷慨的帮助中国，捐赠了100万只口罩，给你们比心。

为什么推荐去伊朗？

1-签证方便

因为相对来说欧美国家的签证都比较难，而伊朗如今对于中国实行免签政策，加上如今护照上不留痕迹，因此完全不用担心以后去欧美国家。

2-性价比超高

虽然伊朗距离中国不近，很多人觉得机票会超贵。不过据我的经历，淡季的时候，经常可以买到特价机票，往返3000多元也是可以抢到的。

由于汇率缘故，伊朗的物价对于中国游客来说非常低，200多块钱可以住上当地四星酒店，一顿饭也就20元左右。因此可以用极少的费用就可以来一场境外之行。

3-当地人特别热情

就像最近伊朗对待中国的疫情，又是送口罩又是不停的发祝福消息一样。当地人对于中国游客非常热情，每天走在路上，都会有很多人找你合影，并且当你需要帮助的时候，他们都会热情的帮你。

比如小马在亚滋德和卡尚的时候，当地人就免费载我去车站和机场。

4-伊朗藏着众多文明古迹

作为一个拥有着几千年历史的古国，伊朗如今依然藏着众多古迹，这里藏着24项世界遗产（包括自然遗产2项、文化遗产22项），如果你是一个人文爱好者，那么一定不能错过这个文明古国。

当然伊朗还有众多值得一去的理由，小马这里就不多说，剩下的靠你们自己去领会。

接下来小马根据自己旅行经历来分享一下伊朗的旅行贴士。

签证：

如今伊朗的签证特别好办，是可以免签如今，也就是说拿着护照到了伊朗的机场后通过海关的核查后，立刻就可以入关。（不过最近疫情期间这个并不适用，等疫情结束相信就会恢复）。

网络怎么选择：

1-开通国际漫游

我个人推荐的就是移动的一带一路流量套餐，现在活动价是15元左右一天，无限量流量。电信，联通的流量费相对来说贵了不少，不推荐。

2-购买当地电话卡

伊朗国内最大的通信公司是Irancell 和 Hamra aval，个人比较推荐Irancell，因为信号比较好，大部分城市都有网络。有3种套餐，推荐办理5Gb的套餐大概15美金。

伊朗酒店怎么预定：

由于受到制裁原因，伊朗酒店大部分都是不能在网上预订，所以大部分让都是通过到了当地在预定酒店，并且当地预定还可以砍价，性价比也很高。伊朗酒店并不紧张，所以随时可以订到，不用担心。

不过根据小马在伊朗旅行中，也找到了几个可以网上预订的平台，比如Apochi，hostel world，国内的携程也是可以的。个人比较推荐hostel world。

伊朗有哪些好玩的地方？

我的伊朗旅行选择了常规的路线，包含了德黑兰，设拉子，亚兹德，伊斯法罕，卡尚。下面按照小马喜好度来排序一下：

亚兹德 > 设拉子 > 伊斯法罕 > 卡尚> 德黑兰

我最喜欢的是亚兹德这座城，虽然比起名气它没有伊斯法罕和德黑兰有名，浪漫程度也不如设拉子，精致度也不如卡尚。可是它更小众，也更接地气，况且它也是超古老的一座城，整个古城区被列入世界遗产，可见人文风情极其浓郁。

亚兹德个人比较推荐的景点：亚兹德老城区、阿米尔乔赫马克建筑群和聚礼清真寺、拜火教庙

设拉子，这座城被很多人誉为浪漫之城，它有色彩斑斓的粉红清真寺，也有奢华无比的光明王之墓，也有诗情画意的哈菲兹之墓等等。可谓是一座名副其实的文艺和小清新的城市，在很多伊朗的心目中，设拉子就是伊朗第一好玩的城市，个人觉得至少需要玩三天。

设拉子个人比较推荐的景点：波斯波利斯，粉红清真寺，光明王之墓，瓦基尔清真寺，Ali Ibn Hamze圣祠。

伊斯法罕，这个看起来商业氛围极浓的伊朗城市，起初并没有让我喜欢，不过只要待上2天，那么你一定会爱上这里。城市相对来说干净和现代化，年轻人打扮的也更前卫，也藏着不少举世无双的古迹，可重点关注伊玛目广场。

德黑兰，作为伊朗的首都，并没有想象中的繁华，看点也不算太多。加上德黑兰作为首都也就是近200年的事情，因此你在这里并不会发现太过于古老的建筑。但是毕竟是新首都，不少文物都被征收到这里的博物馆中，因此也值得一看。

最后关于景点想说，在伊朗每座城市几乎都是属于自己的大巴扎，在巴扎里面藏着最地道的伊朗市井生活，算是一处别样的景点。尤其不能错过亚兹德和设拉子的古巴扎。

其他旅行建议：

由于伊朗的规定，所以一定要在着装上遵守当地规定，女生建议带丝巾，出门的时候记得包头，另外短袖、短裤、露背装、穿拖鞋都是不被允许的。