德黑兰自由塔举行灯光秀，为武汉加油！为中国加油！ （图）

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国驻伊朗大使常华、德黑兰副市长穆罕默迪、伊朗外交部公共外交总司长德胡什等出席灯光下活动，并同在场民众一起高呼“中国加油！武汉加油！”，众多媒体记者和德黑兰市民驻足观看。

在中国爆发新型冠状病毒疫情之后，伊朗已多次通过各种方式声援或援助中国。

2月26日，伊朗总统鲁哈尼在年度记者会上回答凤凰卫视记者提问时表示，伊方对中国爆发新冠肺炎疫情感到非常难过，中国政府对中国人民和世界人民的健康担起了责任。这场疫情发生中国，也或多或少地发生在其他国家，我们必须互相帮助，这样才能克服它。

中国连续十多年都是伊朗最大的贸易合作伙伴，伊朗民众对中国人也很友好，尤其是2019年以来伊朗政府和人民尤其珍惜中伊之间的友谊。

一方面是随着美伊冲突的不断加深，能和伊朗保持正常经贸往来的国家不多，中国是一个；另一方面，也和中国驻伊朗大使馆开展的相关积极工作密不可分。

随着新冠状病毒疫情的传播，伊朗决定分两批向中国援助200万只口罩用以帮助中国抗击疫情，第一批已于2月1日抵达北京。

伊朗外长扎里夫更是全球第一个公开声援支持中国抗击疫情的外长，伊朗社会各界民众纷纷通过视频等形式支持中国，为武汉加油、为中国加油。

正所谓患难见真情，在中国面临着突发的公共卫生安全事件后，有个别国家幸灾乐祸、落井下石，作为经济发展困难的伊朗却选择了和中国人民站在一起，顶住美国制裁压力，不仅声援而且做出了实际行动进行援助，成了国家间友好合作的典范。