2020年2月19日 上午8:28
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伊朗设拉子大学与中国科学院地理与自然资源研所签署谅解备忘录

伊朗设拉子大学与中国科学院地理与自然资源研所签署谅解备忘录

伊通社（IRNA）设拉子02月19电 设拉子大学的农业学院代与中国科学院地理科学与资源研究所签署了科研合作谅解备忘录。

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗设拉子大学国际科学合作中心主任就该消息说道，该协议是应中国科学院的正式邀请信函，由设拉子大学代表，自然资源与环境工程副教授赛义德·拉希德·法拉赫·沙姆西（Seyyed Rashid Falah Shamsi）和中科院代表生态水文与集成流域管理研究重点实验室副所长tongqiong教授，中国科学院地理科学与资源研究所对外合作处主任林静在北京签署。

穆罕默德·萨贝尔·哈加尼·内贾德（Mohammad Saber Khaghani Nejad）补充说， 在这次活动中，代表们在介绍各自机构科研结构的同时，介绍了各国今后发展国际科学合作计划的能力和蓝图,以及两国的战略能力。其中设拉子大学近年来在农业、自然资源和环境学院的各种科学国际活动、战略和成就，受到了中科院代表的青睐。

他继续说，根据设拉子大学国际科学合作中心与中国科学院科研所的合作历史，以及协议的可操作性，特别是在通过丝绸之路研究计划开展合作研究活动，合作发表论文、教授博士生之间合作出版书籍，争取合作研究机会，利用实验室设施，举办经验交流讲习班，特别就在自然灾害、干旱、洪水、草药、生物多样性、土地破坏、以项目形式开展的联合国际研究项目方面讨论了联合协议。

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