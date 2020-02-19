伊朗设拉子大学与中国科学院地理与自然资源研所签署谅解备忘录

伊朗国家通讯社（IRNA）： 伊朗设拉子大学国际科学合作中心主任就该消息说道，该协议是应中国科学院的正式邀请信函，由设拉子大学代表，自然资源与环境工程副教授赛义德·拉希德·法拉赫·沙姆西（Seyyed Rashid Falah Shamsi）和中科院代表生态水文与集成流域管理研究重点实验室副所长tongqiong教授，中国科学院地理科学与资源研究所对外合作处主任林静在北京签署。

穆罕默德·萨贝尔·哈加尼·内贾德（Mohammad Saber Khaghani Nejad）补充说， 在这次活动中，代表们在介绍各自机构科研结构的同时，介绍了各国今后发展国际科学合作计划的能力和蓝图,以及两国的战略能力。其中设拉子大学近年来在农业、自然资源和环境学院的各种科学国际活动、战略和成就，受到了中科院代表的青睐。

他继续说，根据设拉子大学国际科学合作中心与中国科学院科研所的合作历史，以及协议的可操作性，特别是在通过丝绸之路研究计划开展合作研究活动，合作发表论文、教授博士生之间合作出版书籍，争取合作研究机会，利用实验室设施，举办经验交流讲习班，特别就在自然灾害、干旱、洪水、草药、生物多样性、土地破坏、以项目形式开展的联合国际研究项目方面讨论了联合协议。