伊朗的那些个神奇见闻

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——猫眼cool旅行，分享了他最近去伊朗中南部古城巴姆旅游的经历。全文如下：

伊朗是个有着悠久灿烂文化的国度，但是一般人考虑旅游出行的时候根本想不起他，一半是因为不了解，另一半可能是道听途说的认为这里很危险。事实上这里的人非常热情，属于哪种少有的你拍照会主动凑上配合的那种，还会邀请你去家里做客，而且新一代年轻人中文化层次都不算低，安全方面除了和米国经常闹点矛盾，比你想象的要好得多的多。

不过如果你来这边旅行，还是得注意这边的文化习俗，毕竟宗教信仰不同。下面就为大家介绍一些这边独特的景观。

伊朗作为古波斯的传承者，文化当然是相当重要的一部分，如果你想看波斯风的建筑，就一定得来卡尙。在卡尙有非常多个古波斯风格的大宅院，而布鲁杰迪宅院无异是最出名，中庭和长方形水池，穹顶和拱门，到处都充满一千零一夜中的S型曲线，据说这座宅院的主人一个地毯商是因为岳父的考验建了十八年才抱得美人归，想想杨过小龙女才十六年，这就是个笑话！

波斯地毯算是伊朗最有价值的物件之一了，不管是在巴扎里还是德黑兰著名的地毯博物馆，每一件都是精品，听当地人说家里的手工地毯是越用越好越值钱。我也不知道原理，反正一千零一夜里的那个波斯神仙就是坐着这玩意儿到处飞！

注意，这不是烟囱，这是沿袭自古波斯的一种类似空调散热系统。它可以收集屋顶的微风并汇集进室内，达到凉爽通风的神奇效果，伊朗街头随处可见！

如果您连烤爸爸都没吃过，您好意思说您来过中东？尤其在伊朗这道美食被发扬的淋漓尽致，其实就是那种大串烤肉，羊肉牛肉鱼肉鸡肉串上葱番茄蘑菇等等和当地蜜汁香料，包你一路烤串一路歌。

波斯波利斯，这个遗址曾经是世界上第一个超级帝国的城市，在被同样是世界上第一个超级帝压力山大的征服下付之一炬。日暮时分人少的时候，你会有一种穿越感，触摸古波斯，触摸阿契美尼德王朝！

中间这个类似砖窑的建筑就是波斯拜火教的神秘之地“寂静塔”，用来供天葬的场所，拜火教认为只有风电水火等自然元素是纯净的尤其是火，而其他都是污秽的污染的，和西藏天葬不同的是，西藏天葬是作为一种供养和修行，而拜火教纯粹是为了洁净。

后来这种原始的宗教式微后教义被吸收进如火如荼的牟尼教，也就是倚天屠龙记中大名鼎鼎的波斯明教！