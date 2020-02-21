亚预赛首日：哈达迪准三双助伊朗大胜

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体报道，男篮亚洲杯预选赛结束了第一个比赛日的争夺。

当天的四场比赛中有两场比分差距悬殊，其中伊朗男篮94-48大胜了叙利亚男篮，韩国男篮109-76大胜了印尼男篮，另外两场比赛则是比分比较接近，澳洲双雄的内战中，澳大利亚男篮98-108爆冷输给了新西兰男篮，沙特男篮68-57爆冷击败了卡塔尔男篮。

这四场比赛中，比分悬殊的两场比赛算是两支球队真实实力的体现。

伊朗男篮这边虽然没有派出巴赫拉米，但是老将哈达迪依然是随队出战，在和叙利亚男篮的对决中，哈达迪轻松贡献了14分、14个篮板、9次助攻的准三双数据，这样的表现也算是证明了他仍然宝刀不老。

本赛季的CBA联赛中，哈达迪一共代表同曦男篮打了27出场比赛，场均贡献13.6分、14.2个篮板、4.9次助攻以及2.6次封盖，在攻防两端他仍然是同曦男篮的核心。

哈达迪的同曦男篮队友雅克查理本场为伊朗贡献9分、4次助攻，29岁的贾姆西迪成为了伊朗男篮本场的得分王，轰下19分、6个篮板，这样的表现完全符合前亚洲杯最佳阵容的身份。

另外一块场地，韩国男篮虽然面临归化内线拉特利夫的缺席，但是仍然凭借身高、对抗以及基本功的全面优势轻松击败印尼。

在内线缺乏强攻点的情况下，韩国男篮回归到了他们最熟悉的打法，全队在三分线外一共命中了17个三分球，三分球命中率达到了50%。

本场他们12位球员全部登场，全部都有得分入账，全队一共五人得分上双，算是打出了典型的团队篮球。在大比分领先的情况下，他们也给了年轻人更多机会，23岁的前锋梁洪硕本场贡献了7分、7个篮板的数据，表现相当不错。

澳洲双雄的比赛之所以爆冷，很大程度上是澳大利亚方面策略性放弃，他们派出了非常年轻的阵容，其中包括两位00后球员，练兵的意图很明显，而新西兰则是派出了除了韦伯斯特兄弟以及弗图之外的全主力阵容。

作为前亚锦赛的亚军球队，卡塔尔曾经也一度是西亚霸主，即便是如今下滑明显，他们输给沙特也或多或少有些让人感到意外，马斯纳-阿玛瓦尼贡献了20分、7个篮板，成为了沙特赢球的绝对功臣。

在21日，亚预赛还将迎来第二个比赛日的争夺，五组对决分别是中国台北男篮对阵马来西亚男篮、哈萨克斯坦男篮对阵巴基斯坦男篮、巴林男篮对阵斯里兰卡男篮、黎巴嫩男篮对阵伊拉克男篮。