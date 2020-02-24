伊朗总统指示卫生部长成立国家新冠肺炎疫情防控指挥部

伊朗国家通讯社（IRNA）：同时鲁哈尼还专门同库姆省省长、吉兰省省长通电话，要采取一切必要措施，尽快控制疫情，保证民众健康。

鲁哈尼强调通过成立国家新冠肺炎疫情防控指挥部，所有的有关部门应该利用有关机构所有的权力，在预防和防止病毒的传播并根除病毒提供帮助，与此同时要持续向总统汇报。

鲁哈尼在指示卫生部长纳马基（Namaki）成立上述的机构的文件里还表示，考虑到在预防和治疗新冠病毒中各方合作的必要性，特将设立“新冠肺炎国家管控组”任务全权授予纳玛柯部长。此管控组由城市道路建设部长，教育、科学、研究和技术部长，文化遗产、旅游和手工业部长，伊斯兰文化和指导部长，武装部队总参谋长，国家总检察长，国家规划和预算组织负责人，国家广播电视台，朝觐和朝圣组织负责人，政府发言人和执法指挥官组成。

伊朗总统在他的指示中提到，我希望定期举行会议，以期实时搜查准确信息，制定政策，及时提供保健、医疗和药物服务，向公众、医生、医疗队和医院工作人员提供药物和治疗信息以及其他必要的救治措施，将利用有关机构的全部职能来帮助尽快预防和阻断疾病传播，并做定期报告。

鲁哈尼在他的指令中强调，与此同时，必要时，将调配其他相关人员一同参加抗疫。

2月24日，伊朗卫生部长Namaki表示截止至2月24日伊朗共确诊新冠肺炎病例64人，死亡12人，死亡率约19%。