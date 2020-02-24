伊朗新冠肺炎疫情告急，确诊人数64人，死亡人数12人

伊朗国家通讯社（IRNA）：自2月19日伊朗发现首例新冠肺炎病例后，疫情在伊朗迅速传播，每天病例数字都在飙升。19日确诊2人，死亡2人；20日确诊5人，死亡2人；21日确诊18人，死亡4人；22日确诊28人，死亡6人；23日确诊43人，死亡8人；24四确诊64人，死亡12人。

据悉，绝大多数病例都有与宗教圣城库姆居民接触或有库姆旅行史，库姆已成为伊朗疫情的重灾区。

针对外界宣传的"库姆有50人死于新冠肺炎"的说法，伊朗卫生部副部长哈利其表示了否认并表示，在这样一个关键时刻，应该停止政治对抗和互相攻击，反对欧美将伊朗新冠肺炎政治化，全世界人民应该团结一致，共度难关。

在2月23日的政府内阁会议上，伊朗总统鲁哈尼指示卫生部长Namaki成立国家新冠肺炎疫情防控指挥部，国家所有机构都必须努力预防新型冠状病毒疾病。同时鲁哈尼还专门同库姆省省长、吉兰省省长通电话，要采取一切必要措施，尽快控制疫情，保证民众健康。

为了预防新冠病毒疫情扩大，伊朗政府已下令关闭了包括首都德黑兰所在的德黑兰省在内的14个省的中小学、大学以及其他教育设施。

此外，伊朗政府还宣布所有艺术与电影活动也都将暂时取消，直至下周末。