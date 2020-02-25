伊朗新冠肺炎累计死亡病例达到15例

伊朗国家通讯社（IRNA）：基亚努什·贾汉普尔（Kiyanowsh Jahanpowr）周二在记者发布会上说，到今天下午为止，新冠肺炎新增确诊病例34例，其中库姆16例、德黑兰9例、法尔斯1例、马赞达兰2例、吉兰2例、内沙布尔1例、阿尔博尔兹2例、盖什姆1例。

他继续说，这些患者或来自库姆，或有库姆旅行史。

贾汉普尔（Jahanpowr）说，学校放假也没有使得各个家庭减少出行，而其他省的感染者大部分是从库姆省转移过去的。

昨日，伊朗卫生部通报疑似病例超过780例。

伊朗19日首现新冠病毒感染疫情，两名老年人在库姆因感染新冠病毒死亡。

伊朗卫生部长赛义德·纳马基23日告诉伊通社记者，每座城市将指定一家医院专门收治新冠病毒感染患者，大城市将增加定点医院数量。

为了预防新冠病毒疫情扩大，伊朗政府已下令关闭了包括首都德黑兰所在的德黑兰省在内的14个省的中小学、大学以及其他教育设施。

此外，伊朗政府还宣布所有艺术与电影活动也都将暂时取消，直至下周末。

于此同时伊朗卫生部部长纳马基说，伊朗政府将为民众提供口罩和消毒剂。

他表示，伊朗正在生产新型冠状病毒检测装置，敦促人们不要前往库姆。伊朗已经在多处边境口岸累计设置36个检疫点，严防病毒携带者入境。

最近世卫组织应急准备助理主任贾瓦德·马乔尔博士表示，伊朗的卫生保健系统具有检测和遏制新冠病毒的“基本能力”。