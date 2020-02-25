海外伊朗人呼吁国际机构取消对伊的药品制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：这份请愿书是由伊朗学生通讯社（ISNA）的社长艾布法泽莱•法特哈（Abolfazl Fateh）发起的，旨在促进伊朗向国外的求援。

请愿书强调，当前对药品和医疗设备直接或间接的严格制裁可能会使病毒传播并危及我们同胞的生命。特别是，随着患者数量的增加，国家药品和设备的储备将减少。

据悉，请愿人要求在国外的伊朗人签名，以帮助解除对伊朗的药品和医疗设备的制裁。

最近伊朗卫生部公关和新闻中心主任宣布，该国新冠肺炎累计确诊95例，累计死亡15例。

到今天下午为止，新冠肺炎新增确诊病例34例，其中库姆16例、德黑兰9例、法尔斯1例、马赞达兰2例、吉兰2例、内沙布尔1例、阿尔博尔兹2例、盖什姆1例。

伊朗19日首现新冠病毒感染疫情，两名老年人在库姆因感染新冠病毒死亡。

伊朗卫生部长赛义德·纳马基23日告诉伊通社记者，每座城市将指定一家医院专门收治新冠病毒感染患者，大城市将增加定点医院数量。

为了预防新冠病毒疫情扩大，伊朗政府已下令关闭了包括首都德黑兰所在的德黑兰省在内的14个省的中小学、大学以及其他教育设施。

此外，伊朗政府还宣布所有艺术与电影活动也都将暂时取消，直至下周末。

于此同时伊朗卫生部部长纳马基说，伊朗政府将为民众提供口罩和消毒剂。

他表示，伊朗正在生产新型冠状病毒检测装置，敦促人们不要前往库姆。伊朗已经在多处边境口岸累计设置36个检疫点，严防病毒携带者入境。

最近世卫组织应急准备助理主任贾瓦德·马乔尔博士表示，伊朗的卫生保健系统具有检测和遏制新冠病毒的“基本能力”。