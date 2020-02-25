中国驻伊朗使馆和中资企业向伊朗捐赠25万只口罩

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国驻伊朗大使消息，在捐赠仪式上，常华表示，在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，伊朗政府率先公开声援中方，许多伊朗百姓为武汉、为中国加油，带给了我们温暖和力量。近日伊朗也发生了新冠肺炎疫情，导致数名患者病故，我们对病故者表示深切哀悼，向其家属表示诚挚慰问，祝愿病患者早日康复。

中国驻伊朗大使常华接受伊朗媒体采访。

常华说，在这场抗击疫情的斗争中，中伊两国患难与共、守望相助。病毒无情人有情。疫情没有国界，疾病没有孤岛，病毒是我们共同的敌人。中方愿同伊方携手共同抗击新冠肺炎疫情带来的挑战，通过积极合作，有效防止疫情蔓延扩散，守护各国人民生命安全和身体健康，并为地区和全球公共卫生事业做出贡献。

常华说：“在中国抗击新冠肺炎疫情初期，伊方就向中方提供了医疗物资。中国有句诗‘投我以木桃，报之以琼瑶’，现在，中国驻伊使馆、中资企业和在伊侨民也纷纷向伊方有关部门捐献爱心。中方还将向伊方提供更多援助。”

据悉，伊朗卫生部国际司司长纳埃里和外交部中国司司长乌拉玛伊代表伊方接受了捐赠物资，并对中国使馆和中资企业的善举表示衷心感谢。他们说，中国抗击新冠肺炎疫情工作卓有成效，得到了世界的赞赏，伊朗愿意学习中国的抗疫经验，同中方携手抗击新冠肺炎疫情。

中方捐赠物资的包装箱上贴着中伊两国国旗，并用汉语和波斯语写着古代波斯著名诗人萨迪的名句。

中方捐赠物资的包装箱上贴有中伊两国国旗，用波斯语和汉语写着古代波斯著名诗人萨迪的名句：“阿丹子孙皆兄弟，兄弟犹如手足亲”。捐赠仪式上，中伊两国人士一起高呼“伊朗加油！中国加油！”

如常华所说，在中国发生新冠肺炎疫情初期，伊朗外交部长扎里夫就率先用中文发推特为中国加油，并肯定中国政府为抗击疫情采取的举措。随后，伊朗红新月会也很快向中国捐赠了100万只口罩。伊朗各界也通过不同方式表达对中国的支持。有中国网友在伊朗驻华使馆微博下这样评价：这次疫情，伊朗始终与中国同在。

在2月25日的中国外交部例行记者会上，发言人赵立坚就多国发生新冠肺炎疫情回答记者提问时表示，中方正密切关注韩国、意大利、伊朗等国新冠肺炎疫情发展，对此感同身受。疫情发生以来，这些国家的政府和人民为中国人民抗击疫情提供了宝贵支持和帮助，中方对此深表感谢。这些国家都是中国的友好伙伴，我们理应在抗击疫情方面加强合作。中方愿在努力抗击本国疫情的同时，同上述国家分享信息和经验，并根据他们的需要，提供力所能及的支持和帮助。