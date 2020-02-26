伊朗国家通讯社（IRNA）：最近中国一位学者在其百家号网页——水煮汗青，写了一篇文章提出“最早的坐具“胡床”，由波斯传入中国，为何如今伊朗人仍坐地上”这一问题。全文如下：

近几年来由于工作原因，需要长时间坐在椅子上对着电脑，渐渐地腰部就开始出现了问题，于是特意去买了一张人体工学椅。

最初对于这种椅子并没有过多的去关注，只是觉得这种椅子和普通椅子比起来无非就是线条不同，身体的接触位置不同罢了。后来看了家里的其他木椅子，我就开始寻思：为什么传统的木制椅子都是方方正正，而且坐起来并不像如今的沙发或者人体工学椅舒服呢？带着这些问题，我开始在历史的资料里寻找关于椅子的起源。

椅子的历史

椅子的历史非常久远，我们从亚述帝国时期的壁画里已经可以看到椅子的踪影，而且当时画中的椅子是安装了靠背，与现代椅子几乎相似。

椅子的历史如果再继续追溯下去，可以追溯到古埃及，但与我们还是相隔甚远。亚述帝国那段时期，对应我们中国所在的历史时期就是周朝，从历史资料来看，一直在秦汉之前，我们的祖先都是“席地而坐”。

我们从电视剧里也可以看到，像《封神榜》、《孔子》这些都是发生在周朝和春秋时期的故事，剧中的人全部都是坐在地上，坐具通常是一块草席，或者是一张布垫。那个时期，不管是平民百姓还是皇宫大臣，大家都是屈腿而坐，看上去端庄儒雅。

西汉初期，汉武帝为了对付匈奴，派张骞前往西域的月氏国寻求合作，结果却意外地开辟出一条“丝绸之路”，从此中原与古西域之间开始了频繁的贸易往来。古丝绸之路所涉及的贸易并不只是西域与中原，很多波斯商人也参与其中，将古印度、古埃及等中东地区的商品也拿到中原进行交易。

在丝绸之路的繁华贸易时期，“胡床”开始在中原地区出现了！

《搜神记》记载了这一段历史：“胡床、貊槃, 翟之器也;羌煮、貊炙, 翟之食也。自太始以来, 中国尚之。”

《搜神记》中的“太始”是古代皇帝使用的年号，历史上有几个皇帝都使用过，但第一个使用的就是汉武帝。从胡床的名称，以及张骞开辟丝绸之路来分析，这里所指的“太始”应该就是汉武帝。

胡床虽然称为床，但却不是用来睡觉的，这东西其实就是张折叠凳，我们现在称为“马扎”。胡床的名称还有很多，也被称为“交床”或“交椅”，我们常听到“第一把交椅”的说法，说的就是胡床这种椅子。

大家都知道，古西域经由丝绸之路进入中原的很多东西都会被加个“胡”字，这是汉人对当时长城以北游牧民族的称呼，比如胡椒、胡麻、胡人、胡马等等。胡床进入中原的历史颇为曲折，最初是从古埃及经由希腊传至印度。

后来西域的大月氏国被匈奴击溃后，其中一支分部月氏人在印度建立了贵霜帝国。在这段历史期间，贵霜帝国与汉朝，还有古伊朗的安息帝国，以及当时的罗马，并列为亚欧四大强国。强国之间总是免不了战争，安息与贵霜之间频繁的战争加快了百姓迁徙的步伐，胡床也就是在这样的环境下传入中原。

胡床只是一张“小马扎”，此时还不是一张椅子的样式，因为还缺少后面的“靠背”。但胡床的到来却让中原人的生活却发生了巨大变化，刚开始胡床只是出现在贵族之中，比如东汉时期的汉灵帝就对胡床非常喜爱。

据《后汉书》记载：“灵帝好胡服、胡床、胡坐、胡饭、胡箜篌、胡笛、胡舞, 京都贵戚皆竟为之。”

胡床进入中原以后，也被中原的工匠们加以改进，从最初的“小马扎”发展到后来的凳子、绣墩等等。胡床改变了中国人的坐姿，从“席地而坐”到“垂足而坐”，很显然后者更为舒适，也更有利于腿部的健康。但是，既然胡床是波斯人带进中原的，为什么现在的伊朗人基本上都还是“席地而坐”呢？

关于这个问题，我做出如下分析：

一、农耕民族与游牧民族的区别

古波斯时期，伊朗地区在很长一段时间里都是游牧民族在统治，我们看胡床的设计，这种坐具就是为游牧民族而准备的。小马扎功能便于携带，不管是放牧还是打仗，折起来挂在马上就可以到处走了。如今伊朗虽然保留着席地而坐的风俗，但他们也是非常注重自己的“坐具”——地毯。

地毯在伊朗是一种身份的象征，好的地毯价格可以高达几十万人民币。正是因为游牧民族没有固定住所，对于大件的木制家具很难携带，地毯就成为他们的最佳伴侣，于是这个传统被一直保留了下来。

中原地区基本上都是以农耕为主，人们希望的是安居乐业，居所一旦固定下来就很少再迁徙。于是胡床进入中原地区后又经过不断改良，演变出各式各样的坐具。

二、地理环境的原因

在两千多年前，黄河流域的气候还是比较干燥，当时的人们席地而坐并没有多大的影响。后来随着朝代更迭，整个中原领土的疆域也开始往南部发展，人们的生活环境就变得湿润起来。湿润的气候并不利于长时间“席地而坐”，于是高坐垂腿的坐姿会更加舒适和健康。

伊朗处于副热带高气压带，一年中大部分时间都比较干燥，所以从气候对健康的影响来看，也是伊朗为什么还保持着席地而坐的原因之一。

三、文化环境

中国是礼仪之邦，自古以来就有一套严谨的礼仪标准，其中“坐“也是有要求的。古人常说“坐有坐相”，从最初的席地而坐，到后来有了椅子，都有非常严格的要求。

比如一家人坐在一起，大家必须要按照辈份高低分别坐不同的位置，坐的时候也要端正身姿，不能盘腿坐在椅子上，更不能翘着二郎腿。

有了礼仪文化，椅子的设计也被分成了各种类别。比如我们看到现在的古董椅子，基本上都是方方正正，坐上去并不像现代椅这么舒服，其实这是为了端正坐姿而设计的。更有趣的是皇帝的龙椅，足足有半张床这么大，一个成年人坐在上面两只手也挨不到旁边的扶手，背也靠不到后面的靠背，如此辛苦的坐姿真是难为历代皇帝了。

中国古代椅子的设计虽然缺乏人体工学的原理，但却包含着极深的文化内涵，坐在这样的椅子上，既可以显现出端庄的身姿，也能给旁边的人一种尊重的态度。

伊朗在历史上缺乏这种文化氛围和传统，所以虽然他们更早地引进了胡床，但没有被当成一种文化来发展，相比之下，他们选择了更适合当地环境的坐具——地毯。

结束语

每个国家都有自己的传统和文化，胡床的到来不但改变了我们席地而坐的生活习惯，更是形成了一套“椅子文化”，从椅子上表现出我们的礼貌和尊重，从椅子上体现出我们的端庄和威严。