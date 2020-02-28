伊朗最高领袖感谢医护人员：你们的努力是“无价之宝”

伊朗国家通讯社（IRNA）：昨日伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在一份致辞中，对卫生部长纳马基（Saeed Namaki）以及所有正在努力抗击新型冠状病毒肺炎的医护人员表示赞赏。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，医护人员的努力是“无价之宝”，他们一定会得到神明的祝福。

伊朗最高领袖的感谢致辞全文如下：

奉至仁至慈的真主之名

我向医生、护士以及所有抗击近期在我国出现的疫情的战斗者们表示衷心的感谢！同时我还感谢卫生部长先生及他的所有同事们为抗疫工作所做的努力。我今天的安排就是要专门对医科院院长玛拉迪（Manrandi）博士代表伊朗医学社会表示感谢！我非常希望将发自内心的敬意和感谢传达给所有尊敬的医护人员及兄弟姐妹。

托靠真主，祝你们成功，你们的工作是非常有价值的。医护工作者的社会价值将会大大提高并且已经提高了，而更重要的是，这是真主对你们的恩惠，他定会加倍赏赐你们。托靠真主，我希望这个特殊且沉重的任务不会持续太久，托靠真主，希望疫情早日结束！

托靠真主，你们一定能成功！

据伊朗卫生部消息，到目前为止，伊朗感染新冠肺炎的人数累计达248人，其中26人死亡，476人已经康复。

伊朗暂时关闭了学校等教育中心，取消了所有公共集会，以遏制新冠肺炎的传播。