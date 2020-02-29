【疫情】伊朗尚未做出禁止中国公民入境伊朗的决定

伊朗国家通讯社（IRNA）： 穆罕默德·雷扎·塔巴伊（Mohammad Reza Taba'i）上校在接受媒体采访时否认了绝对禁止中国公民入境的消息，并说，卫生部有驻扎机场的常驻代表，如果他们不允许某公民入境并且认为这样做不合法，我们也将阻止该公民进入境。

然而，伊玛目霍梅尼机场发言人此前曾表示，根据移民局和护照执法部门警察的命令，所有中国公民禁止入境伊朗。

驻扎伊玛目霍梅尼机场的边防和卫生检疫已处于全面戒备状态，以防止新冠病毒蔓延。