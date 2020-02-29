【疫情】伊朗尚未做出禁止中国公民入境伊朗的决定

伊朗国家通讯社（IRNA）： 穆罕默德·雷扎·塔巴伊（Mohammad Reza Taba'i）上校在接受媒体采访时否认了绝对禁止中国公民入境的消息，并说，卫生部有驻扎机场的常驻代表，如果他们不允许某公民入境并且认为这样做不合法，我们也将阻止该公民进入境。
然而，伊玛目霍梅尼机场发言人此前曾表示，根据移民局和护照执法部门警察的命令，所有中国公民禁止入境伊朗。
驻扎伊玛目霍梅尼机场的边防和卫生检疫已处于全面戒备状态，以防止新冠病毒蔓延。
伊通社（IRNA）德黑兰02月29电 伊朗公安局护照执法部门负责人强调禁止外国人入境的决定必须得到驻扎机场的卫生部官员的批准，他说，目前尚未做出禁止中国公民进入境伊朗的决定。
伊朗国家通讯社（IRNA）： 穆罕默德·雷扎·塔巴伊（Mohammad Reza Taba'i）上校在接受媒体采访时否认了绝对禁止中国公民入境的消息，并说，卫生部有驻扎机场的常驻代表，如果他们不允许某公民入境并且认为这样做不合法，我们也将阻止该公民进入境。
然而，伊玛目霍梅尼机场发言人此前曾表示，根据移民局和护照执法部门警察的命令，所有中国公民禁止入境伊朗。
驻扎伊玛目霍梅尼机场的边防和卫生检疫已处于全面戒备状态，以防止新冠病毒蔓延。
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