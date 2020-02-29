赵立坚：中方已向伊方交付了一批检测试剂盒

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，在2月28日外交部例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚就中方向伊方提供援助答记者问。

问：伊外交部发言人27日表示，中国政府和红十字会将于28日向伊提供一批核酸检测试剂盒等抗疫物资，伊方感谢中国政府和人民的援助。你能否证实？中方还将为伊方抗疫提供哪些帮助？

答：新冠肺炎疫情发生后，伊朗政府为中国抗击疫情提供了真诚友善的支持和帮助，中方对此铭记在心，深表感谢。疫情无国界，人间有真情。尽管当前中国国内疫情形势依然严峻，但我们愿在努力抗击本国疫情的同时，根据伊方需要，积极向伊方提供力所能及的支持和帮助。目前，中方已向伊方交付了一批检测试剂盒。如果伊方有进一步需要，我们将积极考虑。

问：你昨天介绍了中方参加在维也纳举行的伊核协议联委会会议的情况。我们注意到会后，欧盟发表主席声明，表示欧盟将与中国、伊朗等所有受疫情影响的国家团结一致，应对疫情，欧盟并特别赞赏中国等为应对全球公共卫生挑战所作出的贡献。你对此有何评论？

答：我昨天介绍了中方参加在维也纳举行的伊核全面协议联委会政治总司长级会议的情况。本次会议是在国际社会共同抗击新冠肺炎疫情的背景下召开的。与会各方均赞赏中国在应对疫情过程中所采取的果断、有力举措，充分肯定中方为阻止疫情向外扩散作出的贡献。

病毒没有国界。中方感谢包括欧盟在内的与会各方对中国抗击疫情提供的宝贵支持，密切关注欧洲、伊朗的疫情发展，愿同各方一道携手合作，共同应对当前面临的公共卫生挑战。

不论是抗击新冠肺炎疫情这样的公共卫生挑战，还是应对防扩散领域的安全挑战，都需要国际社会共同作出努力。