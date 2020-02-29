王毅同伊朗外长通电话表示支持

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，2020年2月28日，中国国务委员兼外长王毅同伊朗外长扎里夫通电话。

王毅表示，中伊两国是全面战略伙伴，总是在彼此困难的时候相互支持帮助，坚定站在一起。当新冠肺炎疫情在中国发生的时候，中方在世界上收到的第一份慰问就来自伊朗，伊方以实际行动诠释了患难与共和同舟共济的含义，体现了两国和两国人民的友情，中方对此铭记在心。

王毅说，疫情没有国界，近来伊方疫情加剧，中方对此感同身受，愿向病亡者表示哀悼，向患者家属致以慰问，祝愿所有受感染者早日康复。我们相信，在伊朗政府领导下，伊全国人民团结一致，一定能战胜疫情。此时此刻，中国人民愿同伊朗人民肩并肩共克时艰，中方已向伊方紧急捐赠了一批核酸检测试剂盒及医疗设备，将根据伊方需要，继续向伊提供力所能及的帮助，包括开展疫情防控、医疗救治等方面的合作。

王毅强调，中伊都是有着悠久文明的国家，就像任何困难都打不倒中华民族一样，也不会有任何困难能够打倒伊朗人民。

扎里夫表示，感谢中方专门来电话表达慰问和支持。在共同抗击疫情过程中，伊中两国和两国人民的友谊必将得到进一步深化，两国人民将永远坚定站在一起。伊方赞赏中方抗击疫情取得了积极成效，感谢中方提供的医疗物资和技术支持，愿同中方加强交流合作，借鉴中方抗疫经验。伊朗经历过各种艰难险阻，这次也一定能战胜疫情带来的挑战。