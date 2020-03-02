伊朗感谢中国政府帮助伊朗战“疫”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人萨叶德·阿巴斯·穆萨维（Seyyed Abbas Musavi）今日召开视频记者会；会上穆萨维表示，感谢土耳其、中国和红十字会在新冠肺炎疫情方面给予伊朗的帮助，很多区域国家也表达了同伊朗合作的意愿。

穆萨维表示，中国政府全力支持伊朗的战“疫”工作，已向伊朗提供了几批医疗物资，这是一个很好的国际医疗合作范例，如果每个人都能带着良好意愿进行合作，我们将拥有一个更美好的世界。

最近，伊朗驻华大使馆称，中国在一线战疫的艰难时刻，仍然向伊朗伸出援助之手，我们深受感动。这份患难与共的情谊，是我们共同战疫的精神支撑，也是推动伊中关系向前发展的巨大动力。

伊朗驻华大使馆28日晚在微博上称，中国向伊朗捐赠的防疫物资已运抵德黑兰，包括核酸检测试剂盒、制氧机、消毒粉、电子体温计等。并透露此前中国驻伊朗大使馆和在伊中资企业已捐赠25万只口罩及5000人份核酸检测试剂盒。

对于来自中国的支持，伊朗驻华大使馆称，中国在一线战疫的艰难时刻，仍然向伊朗伸出援助之手，我们深受感动。这份患难与共的情谊，是我们共同战疫的精神支撑，也是推动伊中关系向前发展的巨大动力。