中国就伊朗新冠肺炎疫情：感同身受，同舟共济

伊朗国家通讯社（IRNA）：在3月2日外交部例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚就意大利、伊朗等国新冠肺炎疫情答记者问。

问：我们注意到，近日伊朗、意大利等国新增确诊病例和新增死亡病例都有较大幅度的增加。王毅国务委员在刚刚过去的这个周末同上述两国外长都通了电话。请介绍有关情况，中方是否打算向上述两国提供疫情防控相关援助？

答：王毅国务委员兼外长同伊朗外长、意大利外长分别通电话的消息稿均已发布。

我这里想说的是，当新冠肺炎疫情在中国发生的时候，伊方和意方都以不同方式对中方表达了慰问和支持，以实际行动诠释了患难与共、同舟共济的含义，中方铭记在心。

中方对当前伊朗人民和意大利人民遭遇的困难感同身受，谨向他们表示诚挚的慰问。中方愿根据伊朗方面和意大利方面的需要，在疫情防控、医疗救治等方面提供力所能及的帮助。据了解，目前中方已经向伊朗紧急捐赠了一批核酸检测试剂盒及医疗设备。中国红十字会志愿专家团队一行5人已于2月29日抵达伊朗首都德黑兰。我们愿同意大利方面加强专业领域沟通，交流疫情防控经验和技术。

问：最近，来自俄罗斯或经俄罗斯转机赴中国的旅客中有人感染新冠肺炎。针对这种情况，中方是否第一时间向俄方进行了通报？

答：根据中方相关省市疫情防控指挥部发布的信息，近期有几名确诊的新冠肺炎患者经莫斯科转机回国。中方本着公开、透明和负责任的态度，第一时间向俄方通报了有关情况。中方将继续与包括俄方在内的世界各国加强疫情防控合作，及时分享信息，共同克服疫情挑战。