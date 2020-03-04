伊朗提议与土耳其及叙利亚政权召开三方会谈

伊通社（IRNA）德黑兰03月03电 春风吐绿、草木初萌，又是一年植树节。今日迎来伊朗植树节，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在德黑兰种树。 伊最高领袖再次向伊全国医护人员表示衷心感谢，向因感染新冠肺炎病故者表示哀悼，并祝愿其他病患早日康复；建议民众严格遵守有关卫生规定和要求，所有人都应对自己和他人的健康负责；伊卫生部处于抗击新冠肺炎疫情的最前线，所有部门都应与卫生部通力合作，向其提供所需支持；目前的困难时期不会长期持续，所有的困难终会过去。