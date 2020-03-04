伊朗提议与土耳其及叙利亚政权召开三方会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统府表示，埃尔多安在电话交谈中向鲁哈尼强调称，政治解决方案是结束叙利亚危机的途径。
据悉，鲁哈尼对埃尔多安的讲话称，“伊德利卜问题已经变得非常复杂，那里的恐怖主义集团构成威胁，必须保护那里无辜人民的生命。
一方面，必须保护人民的生命，另一方面，必须根除该地区的恐怖分子。”
鲁哈尼建议伊朗、土耳其和叙利亚就伊德利卜局势召开三方会谈，并认为三方合作具有特别重要的意义，鲁哈尼并指出，德黑兰已经为主办该三方会谈做好了准备。
伊通社（IRNA）德黑兰03月04电 土耳其总统埃尔多安致电伊朗总统鲁哈尼，并强调必须为叙利亚危机寻找到政治解决方案，与此同时，伊朗总统建议召开伊朗、土耳其和叙利亚三方会谈。
伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统府表示，埃尔多安在电话交谈中向鲁哈尼强调称，政治解决方案是结束叙利亚危机的途径。
据悉，鲁哈尼对埃尔多安的讲话称，“伊德利卜问题已经变得非常复杂，那里的恐怖主义集团构成威胁，必须保护那里无辜人民的生命。
一方面，必须保护人民的生命，另一方面，必须根除该地区的恐怖分子。”
鲁哈尼建议伊朗、土耳其和叙利亚就伊德利卜局势召开三方会谈，并认为三方合作具有特别重要的意义，鲁哈尼并指出，德黑兰已经为主办该三方会谈做好了准备。
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