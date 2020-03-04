伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗是世界文明古国。关于伊朗历史文化的书籍，国内外出版了不少。其中，李零教授的《波斯笔记》（以下简称《笔记》）就是非常值得一读的大作。

作者先后三次访问伊朗。这一部分虽记述在全书末篇，却是最直接体现“读万卷书行万里路”的部分。

据说第一次时间短，很多想去的地方没去，去的地方看得也不仔细。第二次做了很多功课，而且有北京大学考古文博学院林梅村教授、五位研究生和一位摄影家一同前往。两位伊朗向导，一位是大学教师，一位是研究生。7天时间里访问了纳克什·拉贾卜、纳克什·鲁斯塔姆的岩画、王陵、安善遗址、塔克特·鲁斯塔姆、波斯波利斯宫廷各处、菲鲁扎巴德、处女堡、阿尔达希尔一世《授命图》石刻、阿尔达希尔一世《克敌图》、阿尔达希尔宫遗址、古尔城、大流士三世陵、伊斯塔克尔城遗址、居鲁士二世陵、大流士宫、比沙普尔城遗址、博物馆、萨珊岩画、沙普尔石像、德赫兰礼萨·阿巴斯博物馆、伊朗国家博物馆，这一次访问拍摄了许多高质量照片。第三次访问有林梅村教授、文物专家、摄影师和研究生共8人。11天时间里访问了阿瓦士、舒什，苏萨遗址8个景点、哈夫特丘、乔加·赞比尔和哈夫特博物馆、舒什塔尔古迹、水利系统、桥梁、乔加·赞比尔遗址、克尔曼沙阿的萨珊城市遗址、比索通的《贝西斯敦铭文》、哈马丹沿途安息时期岩墓、哈马丹石狮、阿维森纳墓博物馆、米底古都哈格马塔纳遗址、博物馆、亚美尼亚教堂、考古遗址、波斯波利斯、纳克什·拉贾卜，冈比西斯陵、帕萨尔加德、圣区、帐篷城、哈吉贾巴德铭文、德赫兰博物馆。通过作者三次访问的记载，读者对古波斯帝国的历史文化，应该说有一个很清晰的了解。

回来看《笔记》全书的构成，这部以上下两篇各十个章节来讲述古代波斯（前伊斯兰时期）历史文化、考古艺术的著作，有以下特出之处：作者师从中国社科院著名老专家张正烺先生，具有深厚的中外历史文化功底，因此书中常常以伊朗古代与中外古代相比，用以说明问题。在撰写本书前，作者做了充分准备，包括阅读大量有关古代伊朗史的中外著作，访问西方和伊朗许多研究中心、参观伊朗古代文物和遗址，与有关伊朗学者进行深入的探讨。可以说本书是作者读万卷书行万里路的丰硕成果。另外，作为中国学者，本书作者虽然阅读了许多有关古代伊朗历史文化的西方著作，但其观点并没有受到欧洲中心论思想影响，对于古代伊朗历史文化的论述非常客观。

上篇《历史--地理》分成两部分。前五章为古波斯历史、地理。他明确地把古波斯历史分为居鲁士一系与大流士一系两段。对于古波斯初期巴尔迪亚的真伪，大流士一世是否属于阿契美尼德家族这些争论较大的问题，他提出历史研究应当遵循信以传信、疑以传疑的原则，强调疑罪从无同样适用于学术研究。这种观点在一定程度上也是可以接受的，因为它可以避免许多无谓的争论。

随后谈到古波斯的王都，帕萨尔加德、波斯波利斯、苏萨、巴比伦和厄克巴坦纳的建筑情况。由于作者多次到过上述地区，拍了许多高质量的宫廷遗址照片，使我们对古波斯宫廷建筑有一个更清楚的了解。关于波斯行省数量和疆域，本书不但利用了希罗多德记载、波斯王室铭文，而且利用了波斯波利斯宫廷《职贡图》和薛西斯一世陵《贡使图》石刻，这是过去讨论行省数量时没有的。

接下来的五章论述波斯帝国的大一统，如文字、法律、货币与税收、度量衡、宗教，并与中国秦汉时期进行了比较。古波斯统一文字，实际上是多体共存。正因为如此，现代学者才能通过对比，释读出古代文字，如依靠著名的《贝西斯敦铭文》释读出阿卡德和埃兰楔形文字。同样，古波斯法律、度量衡、也是各地有各地统一的标准。至于宗教，可以说直到萨珊王朝结束，波斯也不存在统一的宗教。所以，波斯的大一统，实际上允许各地保留自己本地原有的特点，而不是全国一刀切。

下篇《考古--艺术》也分成两部分。前半部分记述波斯王宫、王陵、石刻、釉砖画、金银器和艺术品中的动物形象。

波斯王宫有五个遗址，每个都有自己的特点。如巴比伦王宫，有一幅宫廷遗址图，这是欧美很多古波斯著作没有的；苏萨王宫，有苏萨宫廷遗址图和许多照片；埃克巴坦纳王宫，有遗址图和哈马丹出土文物介绍；帕萨尔加德有遗址图。作者认为帕萨尔加德的建筑具有疏朗、开放和朴素三大特点。全书重点波斯波利斯王宫，是大流士一世时期开始建立的新王宫，历经几代国王努力，成为古代世界最宏伟壮丽的建筑。本书对波斯波利斯王宫的介绍，远超西方有关著作。这里需要特别提出的是，由于作者本人前往伊朗之前就做了充分准备，学术考察队伍之中配备了专业摄影人员。所以，书中所有照片比之前西方著作的照片更加清晰。

波斯王陵共九陵。作者认为居鲁士二世一系王陵为吕底亚式，大流士一系为米底崖墓式。每个王陵都有介绍和照片。波斯石刻，讨论了帕萨尔加德石刻、贝西斯敦石刻、苏萨石刻、波斯波利斯石刻。其中最重要的是根据国外学术界新近研究成果，把波斯波利斯过去误认为是大流士一世的《觐见图石刻》更正为薛西斯的石刻，并且指出波斯石刻既受亚述影响，又影响到萨珊。波斯釉砖画主要介绍了苏萨宫廷釉砖画，包括《双翼人像日环和斯芬克斯》《禁军图》和各种瑞兽，指出它们模仿了巴比伦釉砖画。

波斯艺术品中的动物形象，既有想象中的动物，又有写实的动物。想象中的动物有拉马苏、斯芬克斯、格里芬、狮怪、牛怪等，主要见于宫廷建筑装饰图案，体现波斯王权的强大；写实动物有马、驴、牛、羊、骆驼、狮子、长颈鹿，主要见于波斯波利斯宫廷建筑装饰图案，表示各国进攻的实物。书中对拉马苏、斯芬克斯和格里芬石刻作了严格的区分，使人对各种想象中的动物有了明确的认识。最后提到波斯艺术品动物形象对世界文化的贡献，如欧美很多国家以鹰、狮为国徽，双翼日盘成为国际航空的标志，用石刻狮子或格里芬守门。

后半部分则是作者在德国、美国、法国和伊朗的访问日记与开头提到的伊朗访古记。其中介绍了作者在上述国家参观的博物馆，会见的学者和专家，并附有参观所见文物照片。如德国帕加马博物馆巴比伦的伊什塔尔门和巡游大道，如果不是作者介绍，相信很多朋友都会以为伊什塔尔门和巡游大道是在伊拉克的巴比伦遗址，看了此书才知道它们早已经出国了。在美国，作者访问美国研究伊朗的中心——芝加哥大学东方研究所有6次之多，又参观了其他博物馆，拍摄了许多照片。然后是参观法国的卢浮宫博物馆的波斯文物。

对于本书的评价，首先我觉得本书是中国学者写的一部非常具有原创性、创造性的著作。它比笔者从前所见西方学者的伊朗历史文化书籍更精彩，值得一读。其次笔者觉得，波斯帝国的大一统与秦汉的大一统还是很不一样的。在进行比较的时候，需要更谨慎一点。

（作者为北京大学伊朗研究所兼职教授）

（来源：文汇报）