https://zh.irna.ir/news/83701029/ 4 三月 2020 - 10:25 News Code 83701029 视频 图片 2020年3月4日 上午10:25 Journalist ID: 2121 News Code: 83701029 0 Persons 视频 图片 组图：走进德黑兰通信电信博物馆 伊通社（IRNA）德黑兰03月04电 伊朗首都德黑兰通信电信博物馆原馆址位于德黑兰原邮政大楼内，馆内主要展品是安装于日伪时期的步进制自动电话交换机和各个时期的通信设备。 موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات موزه ارتباطات
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