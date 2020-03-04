伊朗开始对新冠病毒感染者开展两项药物临床试验

伊朗国家通讯社（IRNA）：阿里礼萨 贾拉利（Alireza Jalali）博士在接受伊通社（IRNA）记者采访时，说这些药物的实验室生产情况，他说，这些药物将是草药和喷雾形式。

他强调，这些药物并非旨在治愈新冠肺炎，但将有助于改善病人的症状。

贾拉利（Jalali）补充说，测试这些药物需要两到三个月的时间，并要取得必要的许可，在这些步骤后才能进入市场。

在谈到关于新冠病毒药物制造研究项目已经开始的事实时，他说道，该大学的研究员们正在努力进行与新冠病毒有关的三个项目研究，并将在之后大量生产新冠病毒药物。

巴基亚塔拉（Baghiyetollah）医科大学的校长补充道， 过去几个月里用于治疗呼吸道疾病（如甲型H1N1流感）的三到四种草药合成药物已经生产，通过开展研究活动，我们正试图利用这些药物来改善新冠肺炎患者的症状。

贾拉利（Jalali）表示道，研究表明，这些药物对于新冠肺炎患者是有效的，但这应在研究工作的各个阶段得到证明，并且必须从食品和药物管理局获得许可。

伊朗卫生部公共关系主任贾汉普勒昨日称截止至3月03日伊朗共累计确诊新冠肺炎病例2336人，死亡77人。

03日确诊单日新增835人，死亡单日新增11人，治愈人数435人。