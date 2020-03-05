赵立坚：国际原子能机构理事会应妥善处理伊核问题

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部消息，在3月4日外交部例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚就伊朗核问题答记者问。

问：据报道，3月3日，国际原子能机构发布两份伊朗核问题报告，一份是对伊履行伊核全面协议义务情况的季度报告，指出伊浓缩铀库存已超1吨，并继续违反全面协议其他关键核领域限制；另一份为机构核查伊执行机构全面保障监督协定和附加议定书情况的报告，其中要求伊立刻提供2处地点的核查准入。下周，机构3月理事会将审议相关问题。中方对此有何评论？

答：我们注意到国际原子能机构发布的伊朗核问题最新报告。报告确认伊继续就全面协议执行问题接受机构监督核查，迄未实施第五阶段减少履约措施，且未将宣布的核材料转用于其他目的。中方鼓励伊朗继续与机构保持合作。同时，我们希望机构秉持客观、公正、中立原则，严格按照授权开展对伊保障监督工作，与伊合作解决相关问题。

我愿重申，美国单方面退出全面协议并对伊极限施压，是当前伊核危机的根源。美方应放弃错误做法，为对话谈判留出空间。全面协议各方应秉持分步对等原则，在联委会框架内寻求完整、有效执行协议的方案。国际原子能机构理事会应妥善处理伊核问题，支持维护全面协议的外交努力。中方愿继续同有关各方紧密协作，坚定维护全面协议，推动伊核问题的政治外交解决。

问：据报道，美国国务卿蓬佩奥2月28日在国会众院外委会作证，谈到伊朗核问题时表示，安理会第2231号决议对伊武器禁运将于10月到期，美将推动安理会延长相关条款，防止中、俄向伊出售武器。俄罗斯外交部3日发表评论，对美言论表示遗憾，敦促美纠正违反全面协议的做法，严格执行安理会第2231号决议。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。中方认为，伊朗核问题全面协议是多边主义的重要成果，业经安理会第2231号决议核可，理应得到完整、有效执行。美方无视安理会决议规定，于2018年退出全面协议，此后持续阻挠上述决议和协议的执行，这是伊核问题出现危机的根本原因。美方应停止无端指责中、俄的做法，切实遵守安理会第2231号决议，回到执行全面协议的正确轨道上来。中方将同有关各方一道，继续坚定维护安理会决议的权威，维护全面协议，推动伊核问题政治外交解决进程。