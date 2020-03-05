伊朗总统：美国称愿助伊朗抗疫是在撒谎

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近美国方面此前表示，只要伊朗求助，美国愿意帮助伊朗抗击新冠肺炎疫情。对此，伊朗总统鲁哈尼昨晚在内阁会议上表示，美国的说法是在撒谎，如果真心想帮助伊朗抗击新冠肺炎疫情，美国就应解除包括医疗用品进口禁令在内的对伊制裁。

伊朗总统 鲁哈尼表示，很不幸的是，伊朗药品和食品（的进口）一直处于制裁之下，以至于我们的人民无法购得。实施这些制裁措施的人，对伊朗做出了极其恶毒的事情。过去两年，他们戴着所谓同情的面具，口口声声说也想要帮助伊朗。伊朗人民清楚地知道，你们（美国）在撒谎，并没有道出真相。

鲁哈尼强调，如果美国真心想帮助伊朗，应该首先解除对伊朗医疗用品进口禁令。

他说，过去两年，美国一直限制伊朗进口食品药品等物资。解除制裁是第一步，此外美国还应为其迄今为止的行为向伊朗道歉。

最近伊朗外长在社交媒体发文向国际社会对伊朗抗击疫情的支持表达感谢，他同时称，美国的经济恐怖主义正在危及伊朗新冠肺炎患者的生命安全。

伊朗外长扎里夫2日在社交媒体发文向国际社会对伊朗抗击疫情的支持表达感谢，他同时称，美国的经济恐怖主义正在危及伊朗新冠肺炎患者的生命安全，目前伊朗N95口罩和普通三层口罩、呼吸器、核酸检测试剂盒等防疫物资告急。