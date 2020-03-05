中国媒体：伊朗全力抗疫 美国无情地设压

伊朗国家通讯社（IRNA）：中新网在一份报道，写道，新冠肺炎疫情波及全球数十个国家，疫情拉响全球警报。

近日，伊朗向全国派出30万个医疗小组逐户排查疫情。伊朗总统鲁哈尼表示，美国应解除包括医疗用品进口禁令在内的对伊制裁。

当地时间4日，伊朗新增新冠肺炎病例586例。截至当地时间4日中午，伊朗共确诊新冠肺炎病例2922例，其中92例死亡。

这是伊朗连续三天单日新增病例超过500例。数据显示，目前伊朗的病亡率达到3%。

按照伊朗总统鲁哈尼的最新表态，“新冠肺炎疫情已几乎影响到伊朗所有省份”。这说明，伊朗的疫情不再局限于一城一地，而是已呈蔓延态势。

这其中，最引人注意的就是伊朗政界人士的染病情况。

为应对突如其来的疫情，2月28日，为避免人群聚集，伊朗政府罕见地取消了德黑兰和其他22个城市的周五大礼拜。

为了强化民众的防疫意识，尽快遏制疫情蔓延，伊朗卫生部也一再呼吁民众减少出行，遵守防疫提示。

此外，伊朗还将中国诊疗方案翻译成波斯语向公众发布，并要求全国所有学校停学、取消包括婚礼和葬礼在内的一切集会、在公共场所实施体温监测等。

医疗救治方面，在疫情最先爆发的圣城库姆，伊朗伊斯兰革命卫队建起了专门收治新冠病患的野战医院。在中部城市亚兹德，类似医院也正在加紧建设之中。

3月2日起，伊朗在全国各地派出30万个医疗小组上门逐户排查疫情，所有医疗小组均配备必要的诊断装备，诊断出的病例将被送到医疗机构接受治疗。

针对疫情，伊朗政府已承诺，将加紧口罩生产，免费向民众发放口罩。但是，疫情突然，防护救治物资的紧缺依然是医疗需要面对的问题。

在国际援助方面，多国捐赠的检测设备、防护衣、手套等紧急医疗资源已送达伊朗。

自美伊交恶以来，伊朗经历了多年的经济制裁。药物原材料生产自给能力本就不足，西方公司也被禁止与其交易，药品短缺、医疗设备更新换代慢已成常态。

美国总统特朗普2月29日表示，只要伊朗求助，美国愿意帮助伊朗抗击新冠肺炎疫情。

伊朗总统鲁哈尼在3月4日表示，美国如果真心想帮助伊朗抗击新冠肺炎疫情，就应解除包括医疗用品进口禁令在内的对伊制裁。他还称，解除制裁是第一步，美国还应为其迄今为止的行为向伊朗道歉。

伊朗地处欧亚大陆的“十字路口”，交通上四通八达，伊朗的“疫情中心”库姆不仅是一座什叶派圣城，同时也是一座旅游城市，这些因素也加大了防控挑战。

世卫组织3日曾指出，东地中海地区病例的增长情况需“高度关注”。为了控制疫情暴发和加强卫生系统运作，有必要加强监督和响应活动，并分享关键信息。

全球战疫的大背景下，难有一国一城能够独善其身。

伊朗外长扎里夫在社交媒体上表示，就像恐怖主义等其他病毒一样，新冠病毒不分国界，也无关种族与信仰。

抗击病毒，同样也不应有国界之分，不应有种族与信仰之别。伊朗呼吁加强地区合作，包括建立早就该成立的疾病防控联合中心。