赵立坚：持续对伊朗施加单边制裁无异于雪上加霜

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，在3月5日外交部例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚就伊朗新冠肺炎疫情答记者问。

问：据报道，伊朗总统鲁哈尼4日在内阁会议上谈及新冠肺炎疫情时称，有些国家说想帮助伊朗人民，那就应解除药品方面的制裁。中方对此有何评论？

答：中方密切关注当前伊朗新冠肺炎疫情。前一阶段，中方已向伊方提供检测试剂盒等抗疫物资，并向伊方派出志愿专家团队帮助伊朗抗击疫情。我们将继续在力所能及范围内提供支援，也呼吁国际社会各方同伊方加强防疫合作，共同维护世界公共卫生安全。

我想强调的是，在伊朗政府和人民抗击疫情的关键时刻，持续对伊朗施加单边制裁无异于雪上加霜，这违背人道主义精神。中方敦促有关方面立即解除对伊朗相关制裁，避免干扰伊朗及国际社会抗击疫情的努力。

问：你提到过中方向伊朗派遣了志愿专家团队，能否再介绍一下中方专家在伊朗开展疫情防控工作的最新情况？

答：据了解，2月29日，中国红十字会志愿专家团队抵达伊朗。连日来，志愿专家团队密集开展工作，向伊方介绍相关抗疫经验，同伊朗卫生部、红新月会等部门就疫情防控进行深入交流、研讨。伊方对中方派专家团队赴伊朗深表感谢。志愿专家团队还同世界卫生组织专家组积极开展合作。世卫组织高度赞赏，表示将和中方专家团队保持密切沟通，结合中国抗疫经验，在伊朗实施合适的抗疫方案。

中国和伊朗是全面战略伙伴，总是在彼此困难的时候相互支持帮助，坚定站在一起。下一步，中方将根据伊方需要，继续向伊朗提供力所能及的帮助，我们也将同包括伊朗在内的国际社会一道，加强合作、分享经验，为全球公共卫生事业作出应有贡献。