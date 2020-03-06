伊朗批评国际原子能机构“偏见性”报告

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻维也纳国际组织大使卡扎姆 嘉丽比 阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）专门向伊通社发送该声明。在声明中写道：“伊朗伊斯兰共和国认为，以“偏见性”信息为基础提交的某些报告不符合原子能机构的《原子能机构规约》，《全面保障协定》和《附加议定书》；因此，不但原子能机构不能面对这些毫无根据的消息提出一些请求，而且伊朗有充分的理由不回应国际原子能机构的这些要求和问题。

声明中还表示，伊朗有充分的理由不回应国际原子能机构毫无根据的要求和问题。任何疑问和准入权都不取决于国际原子能机构，如果每个国家都接受并回答此类问题，那每天将会接到无数的请求。

据该声明，伊朗伊斯兰共和国重申继续与原子能机构合作的决心，并将充分履行其义务。鉴于此，伊朗已向原子能机构表示，它准备与原子能机构进行政治对话，以增进这方面的相互了解。 随后，伊朗接受了副总干事阿帕罗（Aparoo）先生的访问，以进行进一步的讨论，原子能机构表示更愿意以书面形式发表。”

当天，伊朗外长扎里夫同欧盟外交政策负责人通电话时批评了国际原子能机构的"偏见性报告"。

本月3日国际原子能机构发布了两份报告。一份是对伊履行伊核全面协议义务情况的季度报告，指出伊浓缩铀库存已超1吨，并继续违反全面协议其他关键核领域限制；另一份为在伊朗三处设施中发现存放未申报的核物质，该机构提出要求，伊朗应立刻提供其中2处地点的核查准入，伊朗以没有义务为由拒绝。