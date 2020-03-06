中国化学工程首批援外防疫物资送达伊朗驻华大使馆

伊朗国家通讯社（IRNA）：3月6日上午，由国务院国资委直接监管的大型工程建设企业集团——中国化学工程集团首批援外防疫物资送达伊朗伊斯兰共和国驻华大使馆。

在捐赠现场，伊朗伊斯兰共和国驻华大使馆大使助理兼政务参赞穆森.巴格力先生亲切接见了中国化学工程集团捐赠工作人员，并代表伊朗政府和人民对中国化学工程在患难之际的真情相助表示衷心感谢，对中国企业勇于担当社会责任表示高度赞许。

随着伊朗疫情防控变得焦灼、吃劲，作为中央企业，中国化学工程集团对伊朗和伊朗人民在疫情中遭受的痛苦感同身受。在看到伊朗驻华使馆在微博上公开发布的捐助倡议后，中国化学工程党委立即研究决定，紧急采购一批N95口罩等防疫物资，并在第一时间送达到伊朗驻华大使馆。

守望相助、知恩图报是中华民族的优良传统。前期，中国政府已经向伊朗捐赠了首批防疫物资，并派出了医疗专家组，与伊朗共克时艰。中国化学工程认为，在伊朗国家和人民面临新冠肺炎疫情蔓延的严峻形势下，中国化学工程作为负责任的中央企业，更应该伸出援助之手，展示良好国际形象，于是积极筹备防疫物资，并将带着浓浓的中国情谊、总价值13.5万元，包含4000只N95医用口罩、5000只普通医用口罩等外援防疫物资送到伊朗驻华大使馆官员手里，希望能为伊朗抗击疫情尽绵薄之力。