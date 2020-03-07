伊朗卫生部发言人：中国抗疫成果提供了宝贵经验

伊朗国家通讯社（IRNA）：3月6日，中央广播电视总台记者就伊朗新冠肺炎疫情专访了伊朗卫生部发言人贾汗普尔。贾汗普尔表示，目前伊朗新冠肺炎疫情基本可控，但如果确诊人数持续增长，在接下来的几周，伊朗的整体医疗系统将面临较大压力。

伊朗卫生部发言人 贾汗普尔：目前我们在医生和护士的人员方面没有问题，伊朗卫生系统中的护士、医生人数足够。在接下来的几周应该也足够。但是如果随着需要重症监护的患者人数增加，我们可能需要更多的ICU床位，以及重症监护设施。

贾汗普尔表示，目前伊朗共有25个实验室用于新冠肺炎核酸试剂检测，预计未来将达到40个，目前全国共有160家设施配备齐全的医院。鉴于医疗设备可能面临短缺，并且伊朗受到美国制裁诸多医疗设备无法购买的情况，贾汗普尔表示，伊朗政府将竭尽所能、通过各种途径为全国医院进行补充。

在采访中，贾汗普尔对中国向伊朗援助物资表达感谢，他表示，中国在抗击疫情方面已经取得了一定的成绩，伊朗通过学习中国经验，可以少走弯路。

伊朗卫生部发言人 贾汗普尔：鉴于中国在过去一段时间，既有（抗击疫情）丰富的经验，又有很多治愈出院的人，可以给我们传授相应的知识。中国可以通过分享，他们在对抗这种疾病方面的最新经验和成果，为我们节省几个月的时间，避免不必要的错误和实验。

采访中，贾汗普尔对中国援助伊朗的专家团表达感谢，他强调，中国专家团为伊朗提供了很多宝贵建议。此外专家团深入一线，为伊朗的疫情防控提供了专业的指导。

伊朗卫生部发言人 贾汗普尔：在伊朗实施全国动员计划后，中国专家团为我们提供了很多宝贵建议，所有建议无疑都是对我们有益的。我们非常有信心，可以借鉴他们在预防、控制、治疗，以及危重症患者护理方面的经验，中国专家团是我们在医疗科学方面的老师。