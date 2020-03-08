一天捐赠400万元！伊朗驻华使馆致谢中国民众：你们是最可爱的人

伊朗国家通讯社（IRNA）：据人民日报海外网报道，伊朗驻华使馆发文称，今天又是充满感动的一天。这一天，使馆看到了马云为伊朗筹集到100万只口罩的消息，一位卧病在床的老先生给使馆打来了慰问视频电话，还有一对老夫妇亲自到使馆捐赠。一些企业将多方筹措的防疫物资专程送到使馆，更有无数中国网友踊跃捐款捐物……细数种种，使馆在文末写道，“虽然我们可能无法得知每一位捐赠者的名字，但我们将永远铭记：你们是最可爱的中国人！”

日前，中国民众通过自己力所能及的方式为伊朗人民送上慰问。伊朗驻华使馆4日在微博公布了官方捐赠渠道，短短24小时之内，中国民众就捐款近400万元人民币，仅通过微博渠道捐赠的款项就超过了200万元。使馆在微博上写道，“自公布捐款渠道以来，中国网友之间的爱心接力远超我们预期。感动之情无以言表”。

此外，还有众多网友在使馆微博下留言声援伊朗民众，为他们加油打气。有网友表示“伊朗加油，滴水之恩当涌泉相报”，有的网友则暖心表白“疫情过去之后，我会去德黑兰走一走”，还有网友给伊朗打气，“加油，中国正在逐渐复工，能够给你们最大的支持”，“风雨过后终见彩虹，友谊万岁”。

2月9日伊朗报告发现首例新冠肺炎确诊病例，随后疫情形势愈发严峻。在中国抗“疫”期间，伊朗曾向中方提供300万只医用口罩。作为全球第一个公开声援中国的外长，伊朗外长扎里夫更表示“无论顺境逆境，伊朗始终与中国人民站在一起”。如今，中国疫情得到初步遏制，我们也及时向伊朗伸出了援手。

2月25日，中国驻伊朗大使常华代表大使馆和在伊有关中资企业紧急向伊朗卫生部捐赠25万只口罩和5000人份核酸检测试剂盒，助力伊朗抗击新冠肺炎疫情。