中国专家团访问德黑兰定点医院 分享临床经验帮助伊朗提升诊疗能力

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，伊朗新冠肺炎疫情目前处在发展阶段。日前，中国派出志愿专家团前往伊朗，帮助伊方抗击新冠肺炎疫情。当地时间7日，中国志愿专家团就伊朗疫情防控形势、医疗体系面临的难点和挑战，接受了中央电视台记者独家专访。

周小杭是此次中国专家团的领队。他表示，经过几天的工作，专家团已经和伊朗卫生部、伊朗红新月会、科研大学等组织机构建立了良好的沟通协作关系。随专家团共同抵达伊朗的还有中国捐赠的部分医疗物资，包括试剂盒、呼吸机等，专家团将结合中国经验与伊方进一步合作。

上海市疾病预防控制中心主任医师吴寰宇说，中国的疫情防控经验得到伊朗政府和卫生部门的积极肯定。伊朗疫情正处在快速上升期，早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”策略对当下伊朗的疫情防控有积极参考价值。此外，专家团还与伊方分享了联防联控、群防群控的策略，强调疫情防控不单单取决于政府的某个部门，所有伊朗民众也应该参与日常防控。

中国疾病预防控制中心研究员马学军认为，目前伊朗政府的防疫措施得当，但仍然面临压力和挑战。一方面，伊朗需要解决防护用品、药品等医疗物资短缺的问题;另一方面，伊朗民众需要加强对新冠病毒的认识，积极配合政府的防疫举措。

上海市公共卫生临床中心主任医师钱志平表示，中国专家团与伊朗医护人员交流临床诊断治疗经验后，伊朗的诊疗能力大幅提高。

钱志平还说：“随着伊朗临床医生对新冠肺炎的认知越来越深，他们开始设立定点医院集中收治患者。三天前，我们和世卫组织工作组一起访问了德黑兰的一所定点医院。虽然医院里的防护用品和医疗设备还是比较紧缺，但是医护人员的奉献精神给我们留下了深刻印象。我们相信通过伊朗全社会的努力，疫情应该在不久的将来得到控制。”

伊朗政府和民众对中国专家团的到来表示真诚的感谢与热情的欢迎，中国为伊朗提供的援助再次证明中伊两国的坚实友谊和疫情面前的守望相助。

中国驻伊朗大使常华表示：“伊朗发生新冠肺炎疫情以后，我们第一时间向伊朗提供了来自中国政府、中国驻伊朗使馆和在伊中资企业的援助。还有很多中国民众以不同的方式向伊朗表达慰问和支持。这次疫情会拉近中伊两国人民的感情，中伊两国的友好合作关系也将进一步发展和巩固。”

中国专家团队于2月29日凌晨抵达伊朗德黑兰市，携带部分中方援助的医疗物资。伊卫生部官员表示，伊方感谢中方在伊困难时刻提供医疗物资和技术支持，愿同中方加强交流合作，借鉴中方抗疫经验。

伊朗红新月会会长佩拉维也说，中方的有关经验十分宝贵，伊方希望继续同中方加强沟通与合作，共同应对挑战。