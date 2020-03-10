伊朗代表批评西方国家将核技术问题政治化

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国驻维也纳国际组织的大使兼常任代表卡齐姆·加里卜·阿巴迪（Kazem Gharib Abadi）周一在国际原子能机构理事会会议上发言。

他概述了布什尔发电厂的安全状况并表示，该工厂使用的是最安全的压力核反应堆，并且跟俄罗斯和德国的相关计划一起合和协调，因此它在世界上的安全指数是有目共睹的。

他强调，从核安全标准的角度来看，布什尔发电厂有三级监督标准：第一，由总承包商进行直接监督，包括同类最高安全要求之一；第二，由安全监督组织进行的监督；第三，在广泛的技术合作项目框架内，利用原子能机构的技术援助机构。

伊朗驻国际原子能机构代表说，伊朗的安全系统也在国际原子能的技术合作部门和欧盟的支持下更新核安全条例。

‏加里卜·阿巴迪（Gharib Abadi）补充道， 国际原子能机构在2018年完成了对伊朗布什尔核电站的"运营安全审查"任务，这次任务确定了发电厂在几个领域的良好功能。

去年11月伊朗开始在布什尔发电厂建造第二座核反应堆，它将由俄罗斯帮助建造。

伊朗布什尔核反应堆受到联合国国际原子能机构的监测。

伊朗原子能组织负责人萨利希说：“该电厂的安全由武装部队提供，其安全得到国际机构的认可。”