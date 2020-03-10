中方援伊专家解析：相信伊朗能早日缓解疫情

伊朗国家通讯社（IRNA）：自2月19日出现首例新冠肺炎病例后，连日来伊朗新冠肺炎确诊病例数迅速攀升，成为海外疫情最严重的国家之一。

2月29日凌晨，中国红十字会派出的志愿医疗专家团队抵达伊朗首都德黑兰，帮助伊朗共同抗击新冠肺炎疫情。

专家组由上海市红十字会赈济救护部部长周小杭领队，成员由中国疾病预防控制中心研究员（世界卫生组织伊朗考察组中方专家）马学军、上海市疾病预防控制中心主任医师吴寰宇、上海市公共卫生临床中心主任医师钱志平、上海市人民政府外事办公室工作人员凌翔组成。

伊朗为何近期确诊病例激增？外界比较关注的病亡率高是何原因？接下来疫情走势如何？伊朗是否借鉴了中国经验？对于伊朗疫情这些最受外界关注的热点问题，几位专家日前共同接受新华社记者专访予以解析。

——伊朗是否采取与中国一样的检测标准？是否借鉴中国经验？

答：目前伊朗的检测标准和中国国内相同，用的大部分检测试剂盒来自中国。世界卫生组织和中国红十字会在伊朗积极推广中国经验，得到了世卫组织的认可和伊朗卫生部的支持，全民动员、居家隔离、全面对疑似患者进行筛查和检测、集中救治等措施已经应用于伊朗新冠肺炎防控。

——伊朗为何确诊病例近期激增？

答：一方面，伊朗的检测能力近来有显著提升，每天可对更多患者进行试剂盒检测，从而快速确诊。

另一方面，前期传播是不可避免的。受限于此前检测能力，很多之前没有确诊的病例大范围活动，造成疫情扩散，导致感染基数较大。而有效控制疫情的最好方式还是早检测、早隔离。

——伊朗确诊病例的病亡率较高，是什么原因？

答：有几个因素需要考虑。

新冠肺炎是一个全新的疾病，起初对疾病的认识还很有限，需要一个逐渐熟悉的过程。

疫情刚开始时，伊朗病亡率相对较高，但随着疫情发展，伊朗已经采取设立定点医院、集中收治等方式来提高抢救成功率，许多患者已治愈出院；另外，随着检测能力的提高，确诊速度大幅提高。基于以上两点，伊朗近期的病亡率已经出现了明显下降。

相信随着伊朗政府和人民重视程度的提高，以及临床医生积累更多经验并掌握更多治疗手段后，预计病亡率将在未来进一步下降。

——伊朗医疗物资是否充足？会否面临医疗物资短缺危机？如何解决？

答：伊朗目前已经出现了医疗物资短缺的问题，包括检测试剂盒、个人防护物品和呼吸机及其他医疗设备。伊朗口罩已严重不足，且目前价格上涨迅速。

中国已通过红十字会等多个渠道向伊朗捐赠医疗物资。世卫组织等国际组织也表示愿意支持伊朗解决医疗物资紧缺问题，未来或许将有更多种类和数量的医疗物资运达伊朗。

——如何看待伊朗疫情接下来走势？中东多国陆续出现确诊病例，伊朗的措施对其他地区国家有否参考性？

答：伊朗疫情形势目前还比较严峻，未来疫情防控还要看具体措施的实施情况、能否持续、以及民众参与和配合程度等因素，但相信应用中国经验能早日缓解伊朗疫情。

伊朗已经吸收和借鉴了中国的经验，同时根据国情做出了相应调整，在较短时间内建立起针对现阶段防控目标的综合防控体系。

但各国国情不尽相同，任何成功经验都只能为别的国家指明一个大致方向，各国还是要根据自身国情，因地制宜，因国施策，走出自己的道路。