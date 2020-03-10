伊朗议长呼吁国际社会共同坚定立场要求美国立即取消对伊所有制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗议长拉里贾尼分别致信国际议会联盟主席、各伊斯兰国家议长、亚州议会主席及各大国议长，谴责美国在抗击新冠肺炎的医疗、药品及设备等领域对伊朗进行的非人道主义制裁，督促美国取消对伊朗的非法制裁

阿里·拉里贾尼(ALI Larijani)星期二在其向国际组织的致信对美国的反人类制裁表示遗憾并表示，在我国，美国的这些行动，包括对医疗、制药和实验室的制裁，是抗击新冠病毒的障碍。

拉里贾尼在写给国际议会联盟主席加布里埃拉·科巴斯·巴伦（Gabriela Coebas Baron）的同时，将之抄送给其他世界各国工会和议会负责人。

伊朗议长强调，“当今的国际形势比以往任何时候都更加紧张，需要国家、区域和国际的共同努力，应动员所有技术和后勤能力来协助新冠疫情严重的国家，并需要采取紧急、有效和公共行动来遏制该病毒。”

他重申，在这些危机情况下，伊朗伊斯兰共和国为了根除该病毒，并防止该病毒的进一步扩散，处在了抗疫的第一线，不幸的是，却受到美国单方面直接和间接的不人道的制裁。

拉里贾尼表示美国对伊朗的制裁是非人道的，美国对伊朗医疗设备、制药和实验室的制裁，是伊朗对抗新冠病毒肺炎疫情的一大障碍。

最近伊朗外长扎里夫在社交媒体上表示，伊朗民众正在面临新冠肺炎疫情的严峻考验，而美国正恶意加强对伊朗制裁，试图耗尽伊朗国内抗击疫情所需的资源。

扎里夫在其推特写道，美国的医疗恐怖主义正在接替经济恐怖主义。目前伊朗政府正采取一系列措施加强应对疫情。

美国总统特朗普上月底称，只要伊朗求助，美国愿意帮助伊朗抗击疫情。

伊朗总统鲁哈尼回应说，美国如果真心想帮忙，就应解除包括医疗用品进口禁令在内的对伊制裁。

伊朗卫生部公共关系和信息中心主任贾汉普勒称截止至3月10日伊朗累计确诊新冠肺炎病例8042人，死亡291，共治愈2731人。3月9日确诊单日新增881人，死亡单日新增54人。