伊朗最古老城市之一，2500年前为波斯中心，藏着众多文明古迹

伊朗国家通讯社（IRNA）：一位来伊朗旅游的中国游客在其百家号网页——小马说旅行，分享了他最近去伊朗古都设拉子城旅游的经历。全文如下：

在伊朗的旅行中，让我最惊艳的就是一座叫做设拉子的城市。这个地处伊朗南部的城市，距离德黑兰并不近，但是当你来到这里的时候，你会发现众多的中国游客云集于此。尤其是在粉红清真寺的时候，还能遇到一些中国旅游团来这里打卡拍照。

设拉子，曾经是波斯帝国的中心，见证了波斯文明的诞生；这里也是葡萄酒的故乡，盛产的葡萄没有籽，糖分多，因此酿造出来的葡萄酒更是远销海外；同时它也是伊朗最伟大的诗人哈菲兹的故乡。因此这座古老的城市必定是人文旅行爱好者必打卡之地。

可以说设拉子既有享誉全球的波斯文明，也有糟糕的城市街头。当波斯文明渐渐衰落之后，如今的设拉子城区便成了寻找伊朗古迹的重要代表城市之一。

设拉子第一个标签就是清真寺，和其他城市一样，清真寺是这座城市最美的建筑，但是比起其他城市而言，设拉子的清真寺并不算大气，却小而精美且美轮美奂。

行走在设拉子的大街小巷中，你将邂逅到一座座极具烟火气息的清真寺，其中又以粉红清真寺最为经典和网红，也是中国游客最多的一个景点。粉红清真寺又名莫克清真寺，它的美并不在于大气的建筑之美，而是藏在殿堂内的粉红花窗，如此丰富色彩的窗户和神秘感，相信大多数是我游客都不会拒绝。

如果你是一个小众旅行爱好者，那么地处设拉子大巴扎旁边的瓦基尔清真寺一定会让你喜欢。这是一个建于1773年的古老寺院，如果说粉红清真寺是广受欢迎的女神，那么瓦基尔清真寺就一定是那个待字闺中的少女。从热热闹闹的大巴扎踏入瓦基尔清真寺的大门后，瞬间一宁静感感扑面而来。

虽然瓦基尔清真寺的看点不如粉红清真寺的来得震撼感，但不论是修复好的长廊抑或是正殿中的整齐排列的48根柱子，正面侧面都会给你一种震撼的气势感。而柱身对称的不同斜纹也蕴含宗教文化，抬头看那带着美丽壁画的穹顶，却游客让你看到浓浓的波斯文明。

离开瓦基尔清真寺，走几步就进入了设拉子乃至伊朗最大的巴扎，自带着浓郁的中东风情，高大的穹顶，别致的装饰品；鳞次栉比的店铺；琳琅满目的特色商品以及川流不息的人群，将这个大巴扎围得水泄不通。不过这种拥簇感在我看来一点也不讨厌，反倒多了几分体验当地生活的乐趣。

设拉子另一个标签就是卡利姆汗城堡，始建于赞德王朝初期，当时的卡里姆汗想要打造一个媲美和伊斯法罕皇宫媲美的建筑，以显示自己的权威和丰功伟绩。

虽然这里比起我在伊斯法罕看到的皇宫逊色了不少，但是因地震移位倾斜的圆形碉堡而被誉为“伊朗的比萨斜塔”；典型的波斯庭院以及春夏时节的绿意盎然和撩人的玫瑰花，都让这个土里土气的城堡多了几分文艺气息。

如果说到设拉子最大的标签，那么一定非地处设拉子郊外60多公里处的波斯波利斯，这个由大流士一世在2000多年前花费巨资建造的都城，曾经是当时如日中天的波斯帝国首都没，众多的国家会来到这里朝拜波斯帝王。

毕竟当时的波斯帝国可谓是事业蒸蒸日上甚至达到了巅峰，这个丰功伟绩从它那揽括了埃及、小亚细亚、两河流域直至印度北部的巨大版图就可以看出。

即便经历了2000多年的岁月，即便经历了亚历山大帝的大肆毁坏，如今当我来到波斯波利斯景点的时候，那些仅存的万国之门、大会厅、觐见厅、宫殿以及储藏室遗存依然可以向我展示了曾经的辉煌和荣耀，当然也不免让我叹息一代王朝背后的辛酸和落寞。

作为伊朗最古老的城市之一，设拉子的标签和看点不仅仅只有这些，像金碧辉煌的灯王之墓；像安葬着波斯王朝几大帝王的波斯帝陵纳什洛斯坦以及设拉子最平民化的景点哈菲兹之墓等等，都将成为这座城市的气质。或许也怪我的旅途过于仓促，以至于只能看到片面的设拉子。