世界卫生组织代表称伊朗对新冠肺炎采取的行动值得称赞

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗贝赫什蒂（Shaheed Beheshti）医科大学消息，世界卫生组织中东区域办事处紧急事务主任理查德·布伦南博士和该组织驻伊朗代表克里斯托夫·赫梅曼博士在视察了Sorkheh Hesar、Khaghani和Shemiranat保健中心的度假胜地，并称赞这所大学和该国为应对和控制新冠病毒所作的努力，高度赞扬伊朗对这一流行病的反应，因为它能够在二至三周内提供必要的供应，以应对这些紧急情况。

世卫组织代表还发现，伊朗卫生网络和中心对普通患者和疑似患者的筛查和鉴定，分割和分类，转诊和随访的做法非常有价值也非常有趣，他们通过电话监控和追踪患者的健康状况，甚至在必要时，医疗保健专业人员亲自专访患者。

该组织的代表赞扬了各个机构和组织在应对这一流行病时的团结，并称在参谋长的领导下，陆军、军队、Basij军队、医科大学、医学社区、志愿军和非政府组织等各机构的抗疫合作，令人钦佩。

最近伊朗卫生部宣布新冠肺炎患者在伊朗的病亡率为3.3%，治愈率为33%，新冠肺炎患者占各省人口总数比例最高的五个省分别是库姆省、塞姆南省、中央省、吉兰省和马赞德兰省。

该图表分析还认为，目前伊朗在应对新冠肺炎疫情上遇到的最棘手的四个问题是：口罩与手套的供应不足、药房里可售卖的消毒剂缺乏、居民不认真遵守个人防护相关要求及出城旅行、居民在非必要的情况下前往医院就医。

伊朗卫生部公共关系和信息中心主任贾汉普勒昨日称截止至3月10日伊朗累计确诊新冠肺炎病例8042人，死亡291，共治愈2731人。3月9日确诊单日新增881人，死亡单日新增54人。

德黑兰省共确诊2114人，库姆省共确诊751人，马赞达兰省886人，吉兰省524人、伊斯法罕618人、厄尔布什339人、中央省416人、塞姆南221人、加兹温257人。