2020年3月11日 下午1:41
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世界卫生组织代表称伊朗对新冠肺炎采取的行动值得称赞

世界卫生组织代表称伊朗对新冠肺炎采取的行动值得称赞

伊通社（IRNA）德黑兰03月11电 世界卫生组织的代表表示伊朗各大学和德黑兰市为抗击新冠病毒采取的行动和措施非常出色，令人钦佩。

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗贝赫什蒂（Shaheed Beheshti）医科大学消息，世界卫生组织中东区域办事处紧急事务主任理查德·布伦南博士和该组织驻伊朗代表克里斯托夫·赫梅曼博士在视察了Sorkheh Hesar、Khaghani和Shemiranat保健中心的度假胜地，并称赞这所大学和该国为应对和控制新冠病毒所作的努力，高度赞扬伊朗对这一流行病的反应，因为它能够在二至三周内提供必要的供应，以应对这些紧急情况。

世卫组织代表还发现，伊朗卫生网络和中心对普通患者和疑似患者的筛查和鉴定，分割和分类，转诊和随访的做法非常有价值也非常有趣，他们通过电话监控和追踪患者的健康状况，甚至在必要时，医疗保健专业人员亲自专访患者。

该组织的代表赞扬了各个机构和组织在应对这一流行病时的团结，并称在参谋长的领导下，陆军、军队、Basij军队、医科大学、医学社区、志愿军和非政府组织等各机构的抗疫合作，令人钦佩。

最近伊朗卫生部宣布新冠肺炎患者在伊朗的病亡率为3.3%，治愈率为33%，新冠肺炎患者占各省人口总数比例最高的五个省分别是库姆省、塞姆南省、中央省、吉兰省和马赞德兰省。

该图表分析还认为，目前伊朗在应对新冠肺炎疫情上遇到的最棘手的四个问题是：口罩与手套的供应不足、药房里可售卖的消毒剂缺乏、居民不认真遵守个人防护相关要求及出城旅行、居民在非必要的情况下前往医院就医。

伊朗卫生部公共关系和信息中心主任贾汉普勒昨日称截止至3月10日伊朗累计确诊新冠肺炎病例8042人，死亡291，共治愈2731人。3月9日确诊单日新增881人，死亡单日新增54人。

德黑兰省共确诊2114人，库姆省共确诊751人，马赞达兰省886人，吉兰省524人、伊斯法罕618人、厄尔布什339人、中央省416人、塞姆南221人、加兹温257人。

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